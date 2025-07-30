على الرغم من نجاح مسلسلهما.. نجمان تركيان يواجهان دعوى قضائية إليكم السبب

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تصدر المسلسل "حلم أشرف " نسب المشاهدة خلال الأيام الماضية فور عرضه عبر الشاشة وشاشة منصة شاهد الإلكترونية، الا ان صناع العمل يواجهون دعوى قضائية.فقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن صناع مسلسل "حلم أشرف " لشاتاي أولسوي وديميت أوزدمير يواجهان دعوى قضائية من قبل الكاتب مراد مينتيش والذي يتهمهم فيها بسرقة فيلمه "السيد المرعب " الذي يقوم ببطولته آردوتش وتوبا بويوكستين للكاتب أدهم أوزيشيك والعمل مهدد بالتوقف حال التأكد من إتهام مراد مينتيش.ورغم أن الفيلم مأخوذ من سلسلة comics للكاتب تحمل نفس الاسم قدمها من عشر سنوات، إلا أن مراد مينتيش حدد النقاط المتشابهة بين العملين بين الأحداث والشخصيات أيضا التي قد تتشابه معا بنسبة كبيرة.أما فيلم السيد المرعب فمن المقرر عرضه عبر شاشة منصة خلال الموسم القادم.جائزة الأفضلوكان شاتاي أولسوي قد حصل مؤخراً على ممثل عن دوره بمسلسل "حلم أشرف " ضمن حفل جوائز لاحد المهرجانات .(نواعم)