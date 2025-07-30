Advertisement

فنون ومشاهير

على الرغم من نجاح مسلسلهما.. نجمان تركيان يواجهان دعوى قضائية إليكم السبب

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1398425-638894730164021917.jpg
Doc-P-1398425-638894730164021917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر المسلسل التركي "حلم أشرف " نسب المشاهدة خلال الأيام الماضية فور عرضه عبر الشاشة التركية وشاشة منصة شاهد الإلكترونية، الا ان صناع العمل يواجهون دعوى قضائية. 
Advertisement

فقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن صناع مسلسل "حلم أشرف " لشاتاي أولسوي وديميت أوزدمير يواجهان دعوى قضائية من قبل الكاتب مراد مينتيش والذي يتهمهم فيها بسرقة فيلمه "السيد المرعب " الذي يقوم ببطولته باريش آردوتش وتوبا بويوكستين للكاتب أدهم أوزيشيك والعمل مهدد بالتوقف حال التأكد من إتهام مراد مينتيش.
ورغم أن الفيلم مأخوذ من سلسلة  comics للكاتب تحمل نفس الاسم قدمها من عشر سنوات، إلا أن مراد مينتيش حدد النقاط المتشابهة بين العملين بين الأحداث والشخصيات أيضا التي قد تتشابه معا بنسبة كبيرة.
أما فيلم السيد المرعب فمن المقرر عرضه عبر شاشة منصة برايم خلال الموسم القادم.  
جائزة الأفضل

وكان شاتاي أولسوي قد حصل مؤخراً على جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل "حلم أشرف " ضمن حفل جوائز لاحد المهرجانات بروسيا.(نواعم)
 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: رفع دعوى قضائية في هولندا ضد ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي بشبهة ارتكاب جرائم حرب
lebanon 24
30/07/2025 15:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد حظر ترامب دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
30/07/2025 15:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب
lebanon 24
30/07/2025 15:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
منع نجمة شهيرة من القيادة.. إليكم السبب
lebanon 24
30/07/2025 15:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:05 | 2025-07-30
06:28 | 2025-07-30
04:29 | 2025-07-30
03:57 | 2025-07-30
03:44 | 2025-07-30
03:09 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24