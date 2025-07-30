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فنون ومشاهير
على الرغم من نجاح مسلسلهما.. نجمان تركيان يواجهان دعوى قضائية إليكم السبب
Lebanon 24
30-07-2025
|
04:47
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تصدر المسلسل
التركي
"حلم أشرف " نسب المشاهدة خلال الأيام الماضية فور عرضه عبر الشاشة
التركية
وشاشة منصة شاهد الإلكترونية، الا ان صناع العمل يواجهون دعوى قضائية.
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فقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن صناع مسلسل "حلم أشرف " لشاتاي أولسوي وديميت أوزدمير يواجهان دعوى قضائية من قبل الكاتب مراد مينتيش والذي يتهمهم فيها بسرقة فيلمه "السيد المرعب " الذي يقوم ببطولته
باريش
آردوتش وتوبا بويوكستين للكاتب أدهم أوزيشيك والعمل مهدد بالتوقف حال التأكد من إتهام مراد مينتيش.
ورغم أن الفيلم مأخوذ من سلسلة comics للكاتب تحمل نفس الاسم قدمها من عشر سنوات، إلا أن مراد مينتيش حدد النقاط المتشابهة بين العملين بين الأحداث والشخصيات أيضا التي قد تتشابه معا بنسبة كبيرة.
أما فيلم السيد المرعب فمن المقرر عرضه عبر شاشة منصة
برايم
خلال الموسم القادم.
جائزة الأفضل
وكان شاتاي أولسوي قد حصل مؤخراً على
جائزة أفضل
ممثل عن دوره بمسلسل "حلم أشرف " ضمن حفل جوائز لاحد المهرجانات
بروسيا
.(نواعم)
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