كيف غيّرت السعودية حياة جورجينا رودريغيز؟

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كشفت جورجينا رودريغز، شريكة النجم العالمي ، كيف تغيّرت حياتها بعد الإنتقال إلى ، مؤكدة أنها وجدت الكثير من المتعة.وأكدت جورجينا في حديث لـ فوشيا، أنها تعلمت قيمة تقدير التمهل والعيش بحضور، واعتبار أن لكل شيء زمانه ومكانه.ووصفت وقتها هناك بأنه "لوحة إلهام" مليئة بالتناقضات الجميلة، فمن سكون الصحراء عند الغروب، إلى بريق المدينة وأصالة الأزياء التقليدية، مروراً بلحظات يومية دافئة مع العائلة والقهوة.وفي سياق آخر، رأت حبيبة رونالدو أن الذوق السعودي ألهمها بإحساسه العميق بالهوية، وبقدرته على المزج المتناغم بين الحداثة والجذور، ما جعلها تعيد النظر في أسلوبها وتمنح مزيداً من المعنى للتفاصيل.وعند سؤالها عن نصيحة توجهها لفتاة سعودية شابة، شددت على أهمية الاتزان الداخلي والصدق مع الذات، وأن أعظم ما تملكه أي فتاة هو احترامها لنفسها ورفقها بها، بعيداً عن الضغوط والتوقعات.في حملتها مع Holsten، أرادت أن توصل رسالة بسيطة وعميقة وهي أن اللحظات الجميلة لا تحتاج إلى مناسبات كبيرة، فالعناية بالنفس يمكن أن تكمن في تفصيلة يومية بسيطة، وهي دعوة للتوقف، والتقدير، والتنفس وسط زحام الحياة.وفي المقارنة بين ، ، ولوس أنجلوس، عبّرت عن كيف أن كل مدينة تعكس جانباً من شخصيتها، لكن تحديداً علمتها أن في الصمت قوة، وفي الخصوصية جمالاً، وفي التأمل عمقاً لم تكن تعرفه من قبل. (فوشيا)