Advertisement

فنون ومشاهير

كيف غيّرت السعودية حياة جورجينا رودريغيز؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1398691-638895094579362279.jpg
Doc-P-1398691-638895094579362279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت جورجينا رودريغز، شريكة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، كيف تغيّرت حياتها بعد الإنتقال إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها وجدت الكثير من المتعة.
Advertisement

وأكدت جورجينا في حديث لـ فوشيا، أنها تعلمت قيمة تقدير التمهل والعيش بحضور، واعتبار أن لكل شيء زمانه ومكانه.

ووصفت وقتها هناك بأنه "لوحة إلهام" مليئة بالتناقضات الجميلة، فمن سكون الصحراء عند الغروب، إلى بريق المدينة وأصالة الأزياء التقليدية، مروراً بلحظات يومية دافئة مع العائلة والقهوة.

وفي سياق آخر، رأت حبيبة رونالدو أن الذوق السعودي ألهمها بإحساسه العميق بالهوية، وبقدرته على المزج المتناغم بين الحداثة والجذور، ما جعلها تعيد النظر في أسلوبها وتمنح مزيداً من المعنى للتفاصيل.

وعند سؤالها عن نصيحة توجهها لفتاة سعودية شابة، شددت على أهمية الاتزان الداخلي والصدق مع الذات، وأن أعظم ما تملكه أي فتاة هو احترامها لنفسها ورفقها بها، بعيداً عن الضغوط والتوقعات.

في حملتها مع Holsten، أرادت أن توصل رسالة بسيطة وعميقة وهي أن اللحظات الجميلة لا تحتاج إلى مناسبات كبيرة، فالعناية بالنفس يمكن أن تكمن في تفصيلة يومية بسيطة، وهي دعوة للتوقف، والتقدير، والتنفس وسط زحام الحياة.

وفي المقارنة بين الرياض، مدريد، ولوس أنجلوس، عبّرت عن كيف أن كل مدينة تعكس جانباً من شخصيتها، لكن السعودية تحديداً علمتها أن في الصمت قوة، وفي الخصوصية جمالاً، وفي التأمل عمقاً لم تكن تعرفه من قبل. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
إنقاذ حياة شاب بعد إصابة نافذة بالقلب والرئة في السعودية!
lebanon 24
31/07/2025 00:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تسببت بكارثة في منزلها.. حادثة غيّرت حياة جيني إسبر فما هي؟
lebanon 24
31/07/2025 00:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ في أواخر حملها.. معلومات جديدة عن شانا عبود التي غَيّرت حياة وائل كفوري
lebanon 24
31/07/2025 00:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف غيرت إيران سياستها الصاروخية؟
lebanon 24
31/07/2025 00:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:44 | 2025-07-30
09:30 | 2025-07-30
06:28 | 2025-07-30
04:47 | 2025-07-30
04:29 | 2025-07-30
03:57 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24