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فنون ومشاهير
بعد زواج استمر 20 عاما وإنجابها 9 أولاد.. فنانة شهيرة تُعلن طلاقها بشكل مفاجئ (صور)
Lebanon 24
31-07-2025
|
01:50
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أعلنت الفنانة
الكويتية
هنادي الكندري
في منشور عبر حسابها الرسمي على تطبيق "
سناب شات
" طلاقها.
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وكتبت النجمة الخليجية: "الحمدلله على كل شيء، يوفقني ويوفقه، تم الطلاق".
ووقعت الصدمة بين المتابعين، لا سيما أن زواجها من المخرج
محمد الحداد
تم منذ ما يقارب 20 عاماً، رُزقا خلالها بتسعة أبناء.
وتمنى الكثيرون في التعليقات أن يكون المنشور رد فعل غاضب حيال خلاف ما، على أن يتم إصلاحه، لا سيما أن صور هنادي ومحمد لا تزال على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ومن أبرزها صورة جمعتهما قبل 3 أيام فقط، وعلّقت عليها بقولها: "سندي انت ظهري وصاحب عمري كله لما بشكي لما بحكي من غيرك أروح أقوله ياللي مهما كبر سني هفضل أعيش في ضله
يا حبيبي
يا رب
يخلي صوتك العمر كله بيقولوا لي إني...
توأم روحي
".
وسبق أن تحدثت هنادي الكندري (38 عاماً) عن حياتها الشخصية بما في ذلك زواجها وعدد أطفالها، فأكدت أنها تزوجت زواجاً تقليدياً في سنّ الـ 19 عاماً، وذلك بناء على رغبتها هي قبل أن تبدأ عقدها الثالث، لبناء أسرة وعيش حياة زوجية مستقرة.
وكشفت أنها أم لتسعة أبناء، خمسة ذكور وأربع إناث، بينهم 4 توائم، وهو ما شكّل صدمة للجمهور لأنها لم تكشف من قبل عن هذا الجانب من حياتها الشخصية، كما تفعل باقي النجمات.(لها)
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