31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
29
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"تعبت من المسبات".. ابن سلاف فواخرجي غاضب إليكم السبب
Lebanon 24
31-07-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف ابن الممثلة
السورية
سلاف فواخرجي
والممثل
وائل رمضان
"علي" عن تهديدات يومية يتلقاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
Advertisement
ونشر علي
ستوري
في حسابه على
انستغرام
قال فيها:"مسا الخير، مع كامل احترامي وتقديري، اذا ما بتحبوا اهلي ولا تتفقون معهم على ارائهم حقكم كتير والحرية هي حرية رأي، بس مو بهالطريقة يا اخي والله العظيم مو منطق اذا بتكرهوا حدا تقعدوا تسبو فيه".
واضاف:"بعدين اوك سبو بهاد الشخص ماشي على عيني بس من كل عقلكم كل واحد عمرو 30 و40 سنة جايين لعند واحد عمرو 16 مشان تسبوني وتهددوني وتتمسخروا".
وتابع علي :"يعني والله العظيم شو بتستفادوا من هالحركات، بتفهم الغضب اللي عند بعض الناس والقهر اللي ممكن يكون بقلوبكم بس ما تحولو القهر لحقد على حدا اصلا ما بتعرفوا شي عنو".
وقال:"انا حرفيا ما عندي اي ذنب بشي وما دخلني وبحالي، ما عندكم شي بحياتكم تعملو مفيد غير انكن تيجوا عند واحد عمرو 16 سنة وتسبوه وتهدده بحياته؟ شو هالمرض يعني".
وختم :"بعرف ما لازم احكي بس والله العظيم تعبت من المسبات والتهديدات اليومية
اللي ما
بتخلص، وشكرا لتفهمكم والله يسعد مساكم
يا رب
".
مواضيع ذات صلة
سلاف فواخرجي: "قتلوه والتهمة علوي"
Lebanon 24
سلاف فواخرجي: "قتلوه والتهمة علوي"
31/07/2025 14:32:50
31/07/2025 14:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي: "مين ماكان الحاكم نحنا سوا"
Lebanon 24
سلاف فواخرجي: "مين ماكان الحاكم نحنا سوا"
31/07/2025 14:32:50
31/07/2025 14:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
31/07/2025 14:32:50
31/07/2025 14:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نسرين طافش غاضبة ومُستاءة .. إليكم السبب
Lebanon 24
نسرين طافش غاضبة ومُستاءة .. إليكم السبب
31/07/2025 14:32:50
31/07/2025 14:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
على متن يخت فاخر.. جيسيكا عازار بملابس البحر وبلقطات رومانسية مع زوجها (صور وفيديو)
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. جيسيكا عازار بملابس البحر وبلقطات رومانسية مع زوجها (صور وفيديو)
04:21 | 2025-07-31
31/07/2025 04:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر حملها.. شاهدوا كيف رحب ناصيف زيتون بزوجته دانييلا رحمة خلال حفله في تونس (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر حملها.. شاهدوا كيف رحب ناصيف زيتون بزوجته دانييلا رحمة خلال حفله في تونس (فيديو)
03:31 | 2025-07-31
31/07/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 20 عاما وإنجابها 9 أولاد.. فنانة شهيرة تُعلن طلاقها بشكل مفاجئ (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 20 عاما وإنجابها 9 أولاد.. فنانة شهيرة تُعلن طلاقها بشكل مفاجئ (صور)
01:50 | 2025-07-31
31/07/2025 01:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
Lebanon 24
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
01:29 | 2025-07-31
31/07/2025 01:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
Lebanon 24
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
00:52 | 2025-07-31
31/07/2025 12:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
Lebanon 24
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
01:29 | 2025-07-31
31/07/2025 01:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
07:40 | 2025-07-30
30/07/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
11:23 | 2025-07-30
30/07/2025 11:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!
Lebanon 24
معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!
14:39 | 2025-07-30
30/07/2025 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
15:54 | 2025-07-30
30/07/2025 03:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:21 | 2025-07-31
على متن يخت فاخر.. جيسيكا عازار بملابس البحر وبلقطات رومانسية مع زوجها (صور وفيديو)
03:31 | 2025-07-31
بعد انتشار خبر حملها.. شاهدوا كيف رحب ناصيف زيتون بزوجته دانييلا رحمة خلال حفله في تونس (فيديو)
01:50 | 2025-07-31
بعد زواج استمر 20 عاما وإنجابها 9 أولاد.. فنانة شهيرة تُعلن طلاقها بشكل مفاجئ (صور)
01:29 | 2025-07-31
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
00:52 | 2025-07-31
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
23:39 | 2025-07-30
يكبرها بـ 26 عاماً.. النجم الشهير يؤكد علاقته بحبيبته الجديدة (صور)
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
31/07/2025 14:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
31/07/2025 14:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
31/07/2025 14:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24