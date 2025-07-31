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فنون ومشاهير

"تعبت من المسبات".. ابن سلاف فواخرجي غاضب إليكم السبب

Lebanon 24
31-07-2025 | 03:51
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كشف ابن الممثلة السورية سلاف فواخرجي والممثل وائل رمضان "علي" عن تهديدات يومية يتلقاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
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ونشر علي ستوري في حسابه على انستغرام قال فيها:"مسا الخير، مع كامل احترامي وتقديري، اذا ما بتحبوا اهلي ولا تتفقون معهم على ارائهم حقكم كتير والحرية هي حرية رأي، بس مو بهالطريقة يا اخي والله العظيم مو منطق اذا بتكرهوا حدا تقعدوا تسبو فيه".

واضاف:"بعدين اوك سبو بهاد الشخص ماشي على عيني بس من كل عقلكم كل واحد عمرو 30 و40 سنة جايين لعند واحد عمرو 16 مشان تسبوني وتهددوني وتتمسخروا".

وتابع علي :"يعني والله العظيم شو بتستفادوا من هالحركات، بتفهم الغضب اللي عند بعض الناس والقهر اللي ممكن يكون بقلوبكم بس ما تحولو القهر لحقد على حدا اصلا ما بتعرفوا شي عنو".

وقال:"انا حرفيا ما عندي اي ذنب بشي وما دخلني وبحالي، ما عندكم شي بحياتكم تعملو مفيد غير انكن تيجوا عند واحد عمرو 16 سنة وتسبوه وتهدده بحياته؟ شو هالمرض يعني".

وختم :"بعرف ما لازم احكي بس والله العظيم تعبت من المسبات والتهديدات اليومية اللي ما بتخلص، وشكرا لتفهمكم والله يسعد مساكم يا رب".
 
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