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فنون ومشاهير

عن 63 عامًا.. مقدم البرامج الشهير "روكس" يفارق الحياة

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:27
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توفي مقدم البرامج الإذاعية والممثل الأيرلندي شون روكس فجأة عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفق ما أعلنت شبكة RTÉ التي نعىته بحزنٍ بالغ.

وكان روكس يقدّم برنامج "أرينا"، البرنامج الثقافي والفني المسائي على راديو RTÉ 1، منذ انطلاقه عام 2009، حيث عُرف بصوته المميز واهتمامه الواسع بالمشهد الفني والثقافي في البلاد.
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في بيان رسمي، قال المدير العام لشبكة RTÉ، كيفن باخرست، إن وفاة روكس تُعد خسارة كبيرة ليس فقط للإذاعة، بل لأيرلندا كلها، التي فقدت "أحد أكثر المدافعين عن الفنون شغفًا، وأحد أكثر الأصوات الإعلامية تنوعًا وعمقًا".

روكس خلّف وراءه شريكته كاثرين، وولديه مورغان وكريستيان، إلى جانب عائلته الكبيرة وأصدقائه ومحبيه.

وكتبت زميلته المذيعة سارة ماكينيرني: "أشعر بحزن شديد لسماع هذا الخبر الصادم. كنت أُسلّم له الميكروفون كل مساء بعد برنامجي، وكان دائمًا رائعًا، مؤدبًا، فضوليًا، واسع المعرفة. هذه خسارة فادحة لـ RTÉ ولنا جميعًا".
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