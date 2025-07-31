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فنون ومشاهير

خلال تصوير أغنيته الجديدة.. هذا ما حصل مع علي الديك

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:59
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نشر الفنان السوري علي الديك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أوضح فيه ملابسات إصابته الصحية، وذلك بعد تداول مشاهد  تُظهره مصابا بقدمه أثناء تقديم واجب العزاء للسيدة فيروز برحيل نجلها الفنان زياد الرحباني.
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الديك أكد في الفيديو أنه تعرّض لتمزق في أربطة الساق خلال تصوير فيديو كليب جديد، نافياً ما تم تداوله عن تعرضه لحادث خطير. وقال: "لو كنت مكسر تكسير، كنت برضو رحت على العزاء، لأنو زياد الغالي والعزيز، والله يصبّر الست فيروز".

وأشار إلى أن حالته الصحية لا تستدعي القلق، مطمئنًا جمهوره بالقول مازحًا: "السبت موعدنا بحفلة في قبرص، وبعد شوي بتشوفوني عم أسبح".
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