خلال تصوير أغنيته الجديدة.. هذا ما حصل مع علي الديك

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نشر الفنان السوري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أوضح فيه ملابسات إصابته الصحية، وذلك بعد تداول مشاهد تُظهره مصابا بقدمه أثناء تقديم واجب العزاء للسيدة برحيل نجلها الفنان .الديك أكد في الفيديو أنه تعرّض لتمزق في أربطة الساق خلال تصوير فيديو كليب جديد، نافياً ما تم تداوله عن تعرضه لحادث خطير. وقال: " مكسر تكسير، كنت برضو رحت على العزاء، لأنو زياد والعزيز، والله يصبّر فيروز".وأشار إلى أن حالته الصحية لا تستدعي القلق، مطمئنًا جمهوره بالقول مازحًا: "السبت موعدنا بحفلة في ، وبعد شوي بتشوفوني عم أسبح".