بعد تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب

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قدّمت الفنانة بلاغًا رسميًا إلى الجهات المختصة ضد طليقها الفنان ، متهمةً إياه بالإساءة إليها والتشهير بها على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية، وصفتها بـ"المسيئة والمليئة بالاتهامات والتجاوزات".وجاء في البلاغ أن ما ورد على لسان حسام حبيب ألحق أضرارًا نفسية ومعنوية كبيرة بالفنانة، بعدما تضمن "اتهامات مباشرة وإيحاءات مسيئة"، بحسب تعبيرها، خلال ظهوره في أحد البرامج الحوارية.ومن بين التصريحات التي أثارت الجدل، قال حبيب: "لو هي صوت مصر، ومع احترامي، لكن بهذا السلوك أنا هغير جنسيتي بكرة"، مضيفًا: " أصابتني بالمرض، وكل مشكلة بينا كان فيها شهود. اللي حلقت لها شعرها، هي اللي قالتلي: مش راجل طلقتنيش".