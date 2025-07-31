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فنون ومشاهير

متزوّجة من رجل أعمال عربيّ... ممثلة عالميّة تكشف عن سبب تركها لهوليوود

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:00
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تحدّثت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان عن السبب الذي جعلها تترك أضواء هوليوود وتستقرّ في دبي منذ عام 2014، وأكدت أنها "وجدت في الامارات نمط حياة هادئاً يسمح لها بأن تكون إنسانة عادية، دون أن تلاحقها الكاميرات أو يترصد الصحفيون كل حركة لها أو لأسرتها".
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ولفتت لوهان المتزوجة من رجال الاعمال الكويتي بدر شماس، إلى أنه "من غير القانوني التقاط صور لشخص أثناء جلوسه في مطعم، وهو ما يجعلها تشعر بحرية أكبر في التنقل ومرافقة ابنها لؤي دون قلق". (الامارات 24)
 
 
 
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