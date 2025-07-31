متزوّجة من رجل أعمال عربيّ... ممثلة عالميّة تكشف عن سبب تركها لهوليوود

تحدّثت الممثلة الأميركية عن السبب الذي جعلها تترك أضواء وتستقرّ في دبي منذ عام 2014، وأكدت أنها "وجدت في نمط حياة هادئاً يسمح لها بأن تكون إنسانة عادية، دون أن تلاحقها الكاميرات أو يترصد الصحفيون كل حركة لها أو لأسرتها".

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ولفتت لوهان المتزوجة من رجال الاعمال ، إلى أنه "من غير القانوني التقاط صور لشخص أثناء جلوسه في مطعم، وهو ما يجعلها تشعر بحرية أكبر في التنقل ومرافقة ابنها لؤي دون قلق". (الامارات 24)