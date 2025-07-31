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فنون ومشاهير

بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:15
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أعاد مراسل الـ"أم تي في" آلان ضرغام، نشر فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو على سرير المستشفى.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ ضرغام تعرّض لحادث سير قبل أيّام، في منطقة الصفرا، وأُصيب بكسور.
 
 
 
 
 
 
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