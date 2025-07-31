أعاد مراسل الـ"أم تي في" ، نشر فيديو عبر خاصية " " عبر حسابه على " "، ظهر فيه وهو على سرير المستشفى.

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أنّ ضرغام تعرّض لحادث سير قبل أيّام، في منطقة ، وأُصيب بكسور.