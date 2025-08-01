شيرين عبد الوهاب تتقدّم بشكوى جديدة ضد حسام حبيب.. إليكم السبب

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عقب مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحه بكلمات رأت فيها إهانة لها وتشهيرًا بها، تقدّمت الفنانة بشكوى رسمية إلى الجهات المعنية ضد طليقها الفنان ، متّهمة إياه بالإساءة إليها علنًا.وجاء في نص البلاغ، الذي قدّمه محاميها المستشار ، أن حبيب أدلى بتصريحات اعتُبرت جارحة ومسيئة، أبرزها قوله: " لو هي ، أنا هغيّر جنسيتي"، وهو ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي بالغ للفنانة، وفقًا لما ورد في الشكوى.وقد تم تحويل البلاغ إلى ، التي باشرت إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاستدعاء الطرفين للاستماع إلى أقوالهما، في وقت أكدت فيه مصادر قانونية أن متابعة القضية تسير وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.