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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تتقدّم بشكوى جديدة ضد حسام حبيب.. إليكم السبب

Lebanon 24
01-08-2025 | 00:38
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عقب مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحه بكلمات رأت فيها إهانة لها وتشهيرًا بها، تقدّمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بشكوى رسمية إلى الجهات المعنية ضد طليقها الفنان حسام حبيب، متّهمة إياه بالإساءة إليها علنًا.  
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وجاء في نص البلاغ، الذي قدّمه محاميها المستشار ياسر قنطوش، أن حبيب أدلى بتصريحات اعتُبرت جارحة ومسيئة، أبرزها قوله: "شيرين لو هي صوت مصر، أنا هغيّر جنسيتي"، وهو ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي بالغ للفنانة، وفقًا لما ورد في الشكوى.

وقد تم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة، التي باشرت إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاستدعاء الطرفين للاستماع إلى أقوالهما، في وقت أكدت فيه مصادر قانونية أن متابعة القضية تسير وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.
 
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