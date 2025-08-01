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فنون ومشاهير
شيرين عبد الوهاب تتقدّم بشكوى جديدة ضد حسام حبيب.. إليكم السبب
Lebanon 24
01-08-2025
|
00:38
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عقب مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحه بكلمات رأت فيها إهانة لها وتشهيرًا بها، تقدّمت الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
بشكوى رسمية إلى الجهات المعنية ضد طليقها الفنان
حسام حبيب
، متّهمة إياه بالإساءة إليها علنًا.
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وجاء في نص البلاغ، الذي قدّمه محاميها المستشار
ياسر قنطوش
، أن حبيب أدلى بتصريحات اعتُبرت جارحة ومسيئة، أبرزها قوله: "
شيرين
لو هي
صوت مصر
، أنا هغيّر جنسيتي"، وهو ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي بالغ للفنانة، وفقًا لما ورد في الشكوى.
وقد تم تحويل البلاغ إلى
النيابة العامة
، التي باشرت إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاستدعاء الطرفين للاستماع إلى أقوالهما، في وقت أكدت فيه مصادر قانونية أن متابعة القضية تسير وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.
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