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فنون ومشاهير

هو مرض بكتيري معدٍ.. نجم شهير يُعلن إصابته بـ "داء لايم" ويكشف عن معاناته (صورة)

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:34
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في خطوة مُفاجئة، كشف نجم البوب الأميركي جاستن تيمبرليك (44 عامًا)، إصابته بداء "لايم"، مشيرًا إلى أن المرض أثّر على أدائه خلال جولته الموسيقية الأخيرة، التي اختتمها مؤخرًا مع فرقة "إن سينك" (NSYNC).
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ونشر تيمبرليك بيانًا عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه إن الجولة، التي انتقدها بعض المعجبين لا سيما بسبب افتقاره إلى طاقته على المسرح، كانت"تجربة ممتعة ومؤثرة ومجزية، لكنها أيضًا كانت مرهقة جسديًا في بعض الأحيان"، مضيفًا "من بين أمور أخرى، "كنت أعاني بعض المشاكل الصحية، وشُخّصت إصابتي بداء لايم".

وأوضح أنه لا يهدف من إعلان إصابته إلى إثارة الشفقة، بل لتقديم لمحة لجمهوره عما كان يمر به خلف الكواليس، بحسب "فرانس برس".

وتابع أن "التعايش مع هذا المرض مُنهك نفسيًا وجسديًا... عندما تلقيت التشخيص، شعرت بالصدمة، لكنني أخيرًا فهمت سبب الألم العصبي الشديد والتعب والإرهاق على المسرح".

ويُعد داء لايم مرضًا بكتيريًا معديًا ينتقل إلى البشر عبر لدغة قرادة حاملة لبكتيريا "بورليا"، وتتمثل أعراضه في الطفح الجلدي، وآلام العضلات والمفاصل، والصداع، والغثيان، ونادرًا ما يكون مميتًا.

ويُعرف تيمبرليك بأغنيات شهيرة مثل "Cry Me A River" و"Can’t Stop The Feeling"، وقد واجه العام الماضي تهمة القيادة تحت تأثير الكحول بالقرب من نيويورك، حيث أقرّ بارتكاب جنحة "بسيطة"، واعتذر علنًا، قبل أن يُحكم عليه بالعمل للمنفعة العامة.

وكان تيمبرليك قد بدأ مسيرته الفنية مع فرقة "إن سينك" بين عامي 1995 و2002، قبل أن ينطلق منفردًا ويُلقّب بـ"أمير البوب"؛ وخلال مسيرته، حصد عشر جوائز "غرامي" وأربع جوائز "إيمي". (إرم نيوز)
 
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