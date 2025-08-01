بعد انتشار شائعة طلاقهما.. هذا ما فعله زوج دنيا سمير غانم (صورة)

بعد انتشار شائعات عن انفصالهما، حضر الإعلامي المصري الخاص لفيلم " "، دعمًا لزوجته الفنانة وابنتهما كايلا وهما تشاركان في العمل في أول تعاون سينمائي يجمع بينهما.

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ويُعد هذا الظهور هو الأول لرامي إلى جانب منذ تداول شائعة طلاقهما، التي انتشرت مؤخرًا عبر بعض الصفحات على ، مما دفعه إلى الرد عليها بشكل غير مباشر، حيث كتب منتقدًا تلك الصفحات: "صفحات رخيصة ورديئة تلهث وراء الشهرة بترويج الأكاذيب.. مشفق على ضحالة عقولهم وإمكاناتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذا قيمة".