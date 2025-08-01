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فنون ومشاهير
بعد انتشار شائعة طلاقهما.. هذا ما فعله زوج دنيا سمير غانم (صورة)
Lebanon 24
01-08-2025
|
02:20
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بعد انتشار شائعات عن انفصالهما، حضر الإعلامي المصري
رامي رضوان
العرض
الخاص لفيلم "
روكي الغلابة
"، دعمًا لزوجته الفنانة
دنيا سمير غانم
وابنتهما كايلا وهما تشاركان في العمل في أول تعاون سينمائي يجمع بينهما.
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ويُعد هذا الظهور هو الأول لرامي
رضوان
إلى جانب
دنيا
سمير غانم
منذ تداول شائعة طلاقهما، التي انتشرت مؤخرًا عبر بعض الصفحات على
مواقع التواصل الاجتماعي
، مما دفعه إلى الرد عليها بشكل غير مباشر، حيث كتب منتقدًا تلك الصفحات: "صفحات رخيصة ورديئة تلهث وراء الشهرة بترويج الأكاذيب.. مشفق على ضحالة عقولهم وإمكاناتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذا قيمة".
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