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فنون ومشاهير

بعد انتشار شائعة طلاقهما.. هذا ما فعله زوج دنيا سمير غانم (صورة)

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:20
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بعد انتشار شائعات عن انفصالهما، حضر الإعلامي المصري رامي رضوان العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، دعمًا لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم وابنتهما كايلا وهما تشاركان في العمل في أول تعاون سينمائي يجمع بينهما.
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ويُعد هذا الظهور هو الأول لرامي رضوان إلى جانب دنيا سمير غانم منذ تداول شائعة طلاقهما، التي انتشرت مؤخرًا عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعه إلى الرد عليها بشكل غير مباشر، حيث كتب منتقدًا تلك الصفحات: "صفحات رخيصة ورديئة تلهث وراء الشهرة بترويج الأكاذيب.. مشفق على ضحالة عقولهم وإمكاناتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذا قيمة".
 
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