أصيب بورم سرطاني في الحنجرة.. هذه الوصية الأخيرة للطفي لبيب قبل وفاته

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بعد وفاته يوم الثلاثاء الماضي، كشف الأب رئيس للسينما، عن الوصية الأخيرة للفنان المصري إضافة الى تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته وتكريمه في المركز الكاثوليكي.وقال الأب دانيال إن الفنان الراحل أوصى قبل وفاته بأن يتم إنتاج السيناريوين اللذين كان يعمل عليهما قبل رحيله، وهما فيلم ومسلسل كان يكتبهما ليتم تصويرهما كأعمال فنية، موضحاً: " لبيب قال لي هفوق وأروح مكتبي في الرحاب أكمل كتابة فيهم".وعن تكريم لطفي لبيب بعد وفاته، أوضح الأب دانيال أن الأمر لن يقتصر على التكريم، بل سيُقام له حفل تأبين، وستتم كتابة اسمه في سجّل التكريمات، لأنه يستحق كل التقدير، مؤكداً أن الفنان الراحل تم تكريمه عن دوره في فيلم " "، ولجنة التحكيم كرّمته به وهو يستحق ذلك، وتابع أن الراحل داعب الجمهور قائلاً: "الجائزة دي هتشجعني لمستقبلي، وكان شخص ودود ويشجع الجميع، ويشارك مع فنانين شباب في أعمال مسرحية لتشجعيهم ودعمهم، ورغم تعرضه لجلطة ولكنه ودود وعطوف مع الجميع فكان يذهب لتشجعيهم ودعمهم نفسياً ومعنوياً".وعن إصابة لبيب بورم سرطاني في الحنجرة، أكد الأب دانيال أنه بالفعل تعرض لهذه الأزمة، قائلاً: "الدكاترة كانوا عايزين يعملوله شق في الحنجرة ولكن أسرته رفضت مراعاة لحالته النفسية".وتوفي لبيب يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 78 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض منذ إصابته بجلطة في المخ قبل سنوات، ونتج عنها مضاعفات جانبية وصلت الى إصابته بشلل نصفي وثقل في النطق.