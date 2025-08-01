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فنون ومشاهير
بعد ودفنه يوم أمس... إبنة فنان راحل شهير تُلغي مراسم العزاء
Lebanon 24
01-08-2025
|
07:32
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أعلنت ابنة الفنان المصري الراحل
لطفي لبيب
عن إلغاء العزاء الذي كان من المقرر إقامته غدا السبت لوالدها، وقالت عبر حسابها على "
فيسبوك
":
"أسرة الفنان العظيم لطفى لبيب تتقدم بخالص الشكر لكل من شارك فى عزاء الفنان
القدير
، وتعلن انة تم الغاء عزاء يوم السبت الموافق 2 اب".
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