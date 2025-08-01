بعد ودفنه يوم أمس... إبنة فنان راحل شهير تُلغي مراسم العزاء

أعلنت ابنة الفنان المصري الراحل عن إلغاء العزاء الذي كان من المقرر إقامته غدا السبت لوالدها، وقالت عبر حسابها على " ": "أسرة الفنان العظيم لطفى لبيب تتقدم بخالص الشكر لكل من شارك فى عزاء الفنان ، وتعلن انة تم الغاء عزاء يوم السبت الموافق 2 اب".

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