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فنون ومشاهير

بعد ودفنه يوم أمس... إبنة فنان راحل شهير تُلغي مراسم العزاء

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:32
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أعلنت ابنة الفنان المصري الراحل لطفي لبيب عن إلغاء العزاء الذي كان من المقرر إقامته غدا السبت لوالدها، وقالت عبر حسابها على "فيسبوك": "أسرة الفنان العظيم لطفى لبيب تتقدم بخالص الشكر لكل من شارك فى عزاء الفنان القدير، وتعلن انة تم الغاء عزاء يوم السبت الموافق 2 اب".
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