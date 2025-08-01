Advertisement

فنون ومشاهير

ملك جمال لبنان 2025.. هل يشارك نادين نجيم في التمثيل؟

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1399477-638896620680615867.PNG
Doc-P-1399477-638896620680615867.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوّج الشاب سعد الدين حنينة من صيدا بلقب ملك جمال لبنان لعام 2025، في حفل رسمي أقيم مساء الأربعاء 30 تموز على مسرح كازينو لبنان، بحضور لافت من الوسط الفني والجمالي، أبرزهم الممثلة نادين نسيب نجيم والفنانة نوال الزغبي.
Advertisement
 
 
وفي كلمة لها بصفتها عضو لجنة التحكيم، قالت نادين: "أنا قطعت هالمرحلة من زمان وما بقا خيفانة، بس بتفهّم رهبتكم"، مضيفة: "التجربة ما بتكون سهلة، بس كلّكن ربحانين اليوم".

وعند سؤالها من قبل مقدمة الحفل أنابيلا هلال عمّا إذا كانت ستشارك في عمل تمثيلي مع الفائز، ردّت بابتسامة: "بدنا نشوف كيف التمثيل أول شي". (فوشيا)

مواضيع ذات صلة
بدت كالأميرات.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في مسابقة ملك جمال لبنان وتترأس لجنة التحكيم (فيديو)
lebanon 24
01/08/2025 22:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
lebanon 24
01/08/2025 22:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025
lebanon 24
01/08/2025 22:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مايا رعيدي تنشر صورة مع نادين نجيم وتعلق على إطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب
lebanon 24
01/08/2025 22:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:04 | 2025-08-01
14:44 | 2025-08-01
13:00 | 2025-08-01
10:27 | 2025-08-01
09:35 | 2025-08-01
08:00 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24