ملك جمال لبنان 2025.. هل يشارك نادين نجيم في التمثيل؟

تُوّج الشاب سعد الدين حنينة من بلقب ملك لعام 2025، في حفل رسمي أقيم مساء الأربعاء 30 على مسرح كازينو ، بحضور لافت من الوسط الفني والجمالي، أبرزهم الممثلة والفنانة .

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وفي كلمة لها بصفتها عضو ، قالت نادين: "أنا قطعت هالمرحلة من زمان وما بقا خيفانة، بس بتفهّم رهبتكم"، مضيفة: "التجربة ما بتكون سهلة، بس كلّكن ربحانين اليوم".



وعند سؤالها من قبل مقدمة الحفل أنابيلا عمّا إذا كانت ستشارك في عمل تمثيلي مع الفائز، ردّت بابتسامة: "بدنا نشوف كيف التمثيل أول شي". (فوشيا)