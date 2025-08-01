نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني

علّقت على منشور سابق لريما ، وقالت "هيدا الجواب ليلي عم يسألني ليه ما كنت بالعزاء. إلى اللقاء".

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وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ أعادوا التذكير بعد انتهاء التعازي بوفاة الفنان الكبير زياد الرحباني، بمنشور لريما قالت فيه:

"عجْقَة.. نَاسْ..

وجُوهْ كِذَّابِة..

بِكِي بِيضَحّكْ..

دِخَّانْ..

كَرَاسِي مِلْيَانِة أَسْوَدْ..

دمُوعْ مَا عَادْ إِلْهَا مَحَارِمْ..

واليَوْم..

خُلِصْ العَزَا

فُضْيُوا الكَرَاسِي

وإِجُوا أَصْحَابُنْ أَخَدُوُنْ..

وخلْصِتْ التِمْثِيلِيّة.

شباط 1988".