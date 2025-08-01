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فنون ومشاهير

نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:35
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علّقت الممثلة نادين الراسي على منشور سابق لريما الرحباني، وقالت "هيدا الجواب ليلي عم يسألني ليه ما كنت بالعزاء. زياد الرحباني إلى اللقاء".
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وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ أعادوا التذكير بعد انتهاء التعازي بوفاة الفنان الكبير زياد الرحباني، بمنشور لريما قالت فيه:
 
"عجْقَة.. نَاسْ..
وجُوهْ كِذَّابِة..
بِكِي بِيضَحّكْ..
دِخَّانْ..
كَرَاسِي مِلْيَانِة أَسْوَدْ..
دمُوعْ مَا عَادْ إِلْهَا مَحَارِمْ..
واليَوْم..
خُلِصْ العَزَا
فُضْيُوا الكَرَاسِي
وإِجُوا أَصْحَابُنْ أَخَدُوُنْ..
وخلْصِتْ التِمْثِيلِيّة.
شباط 1988".
 
 
 
 
 
 
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