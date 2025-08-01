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فنون ومشاهير
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
Lebanon 24
01-08-2025
|
10:27
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قال الممثل
طارق مرعشلي
، إنّه "عندما دخل إلى مجال التمثيل، قرّر أنّ لا يكون محسوباً على والده الممثل الراحل
ابراهيم مرعشلي
".
وأضاف
مرعشلي
: "ما كان بدي ياهن يقولوا انو صار ممثل لانه والده ممثل، كان بدي اشتغل لحالي".
وأشار إلى أنّه "في
لبنان
، علم الناس أنّه نجل
ابراهيم
مرعشلي منذ سنوات قليلة، ولهلق فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي".
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