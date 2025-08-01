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فنون ومشاهير

ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"

Lebanon 24
01-08-2025 | 10:27
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قال الممثل طارق مرعشلي، إنّه "عندما دخل إلى مجال التمثيل، قرّر أنّ لا يكون محسوباً على والده الممثل الراحل ابراهيم مرعشلي".
 
 
وأضاف مرعشلي: "ما كان بدي ياهن يقولوا انو صار ممثل لانه والده ممثل، كان بدي اشتغل لحالي".
 
 
وأشار إلى أنّه "في لبنان، علم الناس أنّه نجل ابراهيم مرعشلي منذ سنوات قليلة، ولهلق فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي".
 
 
 
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