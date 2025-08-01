ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"

قال الممثل ، إنّه "عندما دخل إلى مجال التمثيل، قرّر أنّ لا يكون محسوباً على والده الممثل الراحل ".

وأضاف : "ما كان بدي ياهن يقولوا انو صار ممثل لانه والده ممثل، كان بدي اشتغل لحالي".

وأشار إلى أنّه "في ، علم الناس أنّه نجل مرعشلي منذ سنوات قليلة، ولهلق فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي".