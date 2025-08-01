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فنون ومشاهير

بدلاً من مصطفى الآغا... تعيين هذا الإعلامي السعودي مقدمًا لبرنامج "الحلم" على MBC (صورة)

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:44
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بعد 19 عامًا من النجاح المتواصل الذي حققه برنامج "الحلم"، أعلنت قناة MBC1 عن تعيين الإعلامي السعودي ياسر السقاف سفيرًا جديدًا للبرنامج، خلفًا للإعلامي القدير مصطفى الآغا، الذي قرر التفرغ لخوض تجارب إعلامية جديدة ومختلفة ضمن مسيرته المهنية.
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ويواصل "الحلم" رسالته الإنسانية الهادفة إلى تغيير حياة الناس، من خلال تحقيق أحلام الآلاف ممن فازوا بجوائز مالية، أو حصلوا على علاجات طبية، مساكن، منح دراسية، فرص لإنشاء مشاريع خاصة، أو بدايات جديدة غيّرت مجرى حياتهم خلال ما يقارب العقدين من الزمن.
 

ويُعد ياسر السقاف من الوجوه البارزة في الإعلام، حيث بدأ مشواره مع مجموعة mbc عام 2019 من خلال تقديم الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، قبل أن يواصل تألقه في تقديم النسخ الثلاث من البرنامج: "ذا فويس"، "ذا فويس كيدز"، و"ذا فويس سينيور"، مستندًا إلى خبرة طويلة في العمل الإذاعي والإعلامي المسموع.


وتعليقاً على تسلمه زمام تقديم برنامج "الحلم" قال ياسر السقاف: "مشاركتي في برنامج "الحلم ليست مجرد تقديم لبرنامج، بل هي تجربة إنسانية أكون فيها جسرًا بين أحلام الناس ولحظاتهم الفارقة. فخور بانضمامي إلى هذه الرحلة مع مجموعة MBC، حيث يمكن لحلم واحد أن يتحقق في أي لحظة. البرنامج مليء بالإثارة والمشاعر، وما زلنا في بداية المشوار."


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