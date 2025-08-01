30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد انفصالها عن خطيبها... هل ارتبطت اليوتيوبر الشهيرة بيسان إسماعيل بفؤاد جنيد؟
Lebanon 24
01-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في أول تعليق لها على ما تم تداوله مؤخرًا، نفت اليوتيوبر
السورية
بيسان إسماعيل
صحة الأخبار التي تحدثت عن ارتباطها بالفنان والشاعر
فؤاد جنيد
، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها السابق
محمود ماهر
.
Advertisement
وخلال لقاء لها مع ET بالعربي، أوضحت
بيسان
أن ما يجمعها بفؤاد هو مجرد صداقة، مشيرة إلى أنه صديق مقرب من العائلة ويحظى بمحبة الجميع.
كما عبّرت عن استيائها من فئة من المتابعين، ووصفتهم بـ"المراهقين"، الذين يروّجون لأخبار لا تمتّ للحقيقة بصلة ويختلقون قصصًا لا أساس لها من الصحة.
أما عن إمكانية دخولها في علاقة جديدة، فأكدت بيسان أنها لا تفكر حاليًا في هذا الموضوع، مشددة على أن تركيزها الكامل منصبّ على عملها ومستقبلها المهني.
مواضيع ذات صلة
"الدنيا كلها نصيب"... اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل تعلن رسميًا انفصالها عن خطيبها (صورة)
Lebanon 24
"الدنيا كلها نصيب"... اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل تعلن رسميًا انفصالها عن خطيبها (صورة)
02/08/2025 11:03:05
02/08/2025 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن إنفصالهما.. خطيب بيسان اسماعيل يزور الطبيب وفيديو يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن إنفصالهما.. خطيب بيسان اسماعيل يزور الطبيب وفيديو يكشف وضعه الصحيّ
02/08/2025 11:03:05
02/08/2025 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الجدل... هل انفصلت بيسان اسماعيل عن خطيبها؟
Lebanon 24
حالة من الجدل... هل انفصلت بيسان اسماعيل عن خطيبها؟
02/08/2025 11:03:05
02/08/2025 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإعلان الرسمي عن انفصالهما.. هذا ما فعلته بيسان إسماعيل ومحمود ماهر والجمهور يتفاعل
Lebanon 24
بعد الإعلان الرسمي عن انفصالهما.. هذا ما فعلته بيسان إسماعيل ومحمود ماهر والجمهور يتفاعل
02/08/2025 11:03:05
02/08/2025 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وضع يده على بطنه وتحسسها بخوف.. فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
وضع يده على بطنه وتحسسها بخوف.. فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة على المسرح (فيديو)
03:56 | 2025-08-02
02/08/2025 03:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت بالبكاء.. طفلة تتصدر التريند في حفل الشامي في تونس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انهارت بالبكاء.. طفلة تتصدر التريند في حفل الشامي في تونس شاهدوا الفيديو
03:26 | 2025-08-02
02/08/2025 03:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا قبيح ومغرور".. الممثل التركي الوسيم يستفز منتقديه برسالة غريبة!
Lebanon 24
"أنا قبيح ومغرور".. الممثل التركي الوسيم يستفز منتقديه برسالة غريبة!
02:44 | 2025-08-02
02/08/2025 02:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 02:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً عادل إمام يخرج من عزلته.. هذا ما سيفعله
Lebanon 24
وأخيراً عادل إمام يخرج من عزلته.. هذا ما سيفعله
02:02 | 2025-08-02
02/08/2025 02:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
Lebanon 24
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
06:56 | 2025-08-01
01/08/2025 06:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
09:35 | 2025-08-01
01/08/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:41 | 2025-08-01
01/08/2025 04:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
10:27 | 2025-08-01
01/08/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:56 | 2025-08-02
وضع يده على بطنه وتحسسها بخوف.. فنان عربي شهير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة على المسرح (فيديو)
03:26 | 2025-08-02
انهارت بالبكاء.. طفلة تتصدر التريند في حفل الشامي في تونس شاهدوا الفيديو
02:44 | 2025-08-02
"أنا قبيح ومغرور".. الممثل التركي الوسيم يستفز منتقديه برسالة غريبة!
02:30 | 2025-08-02
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:02 | 2025-08-02
وأخيراً عادل إمام يخرج من عزلته.. هذا ما سيفعله
01:40 | 2025-08-02
المرض غيّر شكله.. نجم شهير يُعاني من السرطان في مرحلته الثالثة (صور)
فيديو
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
02/08/2025 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
02/08/2025 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24