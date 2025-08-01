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فنون ومشاهير

بعد انفصالها عن خطيبها... هل ارتبطت اليوتيوبر الشهيرة بيسان إسماعيل بفؤاد جنيد؟

Lebanon 24
01-08-2025 | 23:00
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في أول تعليق لها على ما تم تداوله مؤخرًا، نفت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل صحة الأخبار التي تحدثت عن ارتباطها بالفنان والشاعر فؤاد جنيد، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها السابق محمود ماهر.
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وخلال لقاء لها مع ET بالعربي، أوضحت بيسان أن ما يجمعها بفؤاد هو مجرد صداقة، مشيرة إلى أنه صديق مقرب من العائلة ويحظى بمحبة الجميع.

كما عبّرت عن استيائها من فئة من المتابعين، ووصفتهم بـ"المراهقين"، الذين يروّجون لأخبار لا تمتّ للحقيقة بصلة ويختلقون قصصًا لا أساس لها من الصحة. 

أما عن إمكانية دخولها في علاقة جديدة، فأكدت بيسان أنها لا تفكر حاليًا في هذا الموضوع، مشددة على أن تركيزها الكامل منصبّ على عملها ومستقبلها المهني.
 
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