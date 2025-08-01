بعد انفصالها عن خطيبها... هل ارتبطت اليوتيوبر الشهيرة بيسان إسماعيل بفؤاد جنيد؟

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في أول تعليق لها على ما تم تداوله مؤخرًا، نفت اليوتيوبر صحة الأخبار التي تحدثت عن ارتباطها بالفنان والشاعر ، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها السابق .وخلال لقاء لها مع ET بالعربي، أوضحت أن ما يجمعها بفؤاد هو مجرد صداقة، مشيرة إلى أنه صديق مقرب من العائلة ويحظى بمحبة الجميع.كما عبّرت عن استيائها من فئة من المتابعين، ووصفتهم بـ"المراهقين"، الذين يروّجون لأخبار لا تمتّ للحقيقة بصلة ويختلقون قصصًا لا أساس لها من الصحة.أما عن إمكانية دخولها في علاقة جديدة، فأكدت بيسان أنها لا تفكر حاليًا في هذا الموضوع، مشددة على أن تركيزها الكامل منصبّ على عملها ومستقبلها المهني.