هذا آخر ما كشفه ابن فضل شاكر عن نية والده تسليم نفسه للقضاء

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تحدث الفنان ، نجل الفنان ، عن نوايا والده بشأن تسليم نفسه للقضاء.وأوضح محمد أن الفكرة ليست جديدة كما يُشاع، بل مطروحة منذ وقت طويل، إلا أن تنفيذها مشروط بتأمين الضمانات القانونية والأمنية.وأشار أن والده يفكر بجدية في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن المسألة ليست مجرد نية عابرة: "النية موجودة ، لكن القرار يحتاج إلى توقيت مناسب وظروف آمنة"، لافتا إلى أن عائلته تضع ثقتها في وتأمل بأن تظهر الحقيقة ويُثبت براءة والده طويلة من المعاناة.وجاءت تصريحات نجل شاكر في أعقاب تقارير اعلامية تحدثت عن اقتراب لحظة تسليم فضل شاكر نفسه رسميًا، وسط أنباء عن تضييقات متزايدة يتعرض لها داخل .