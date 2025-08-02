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فنون ومشاهير
هذا آخر ما كشفه ابن فضل شاكر عن نية والده تسليم نفسه للقضاء
Lebanon 24
02-08-2025
|
00:10
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تحدث الفنان
محمد شاكر
، نجل الفنان
فضل شاكر
، عن نوايا والده بشأن تسليم نفسه للقضاء.
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وأوضح محمد أن الفكرة ليست جديدة كما يُشاع، بل مطروحة منذ وقت طويل، إلا أن تنفيذها مشروط بتأمين الضمانات القانونية والأمنية.
وأشار
محمد إلى
أن والده يفكر بجدية في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن المسألة ليست مجرد نية عابرة: "النية موجودة
منذ فترة
، لكن القرار يحتاج إلى توقيت مناسب وظروف آمنة"، لافتا إلى أن عائلته تضع ثقتها في
القضاء
وتأمل بأن تظهر الحقيقة ويُثبت براءة والده
بعد سنوات
طويلة من المعاناة.
وجاءت تصريحات نجل شاكر في أعقاب تقارير اعلامية تحدثت عن اقتراب لحظة تسليم فضل شاكر نفسه رسميًا، وسط أنباء عن تضييقات متزايدة يتعرض لها داخل
مخيم عين الحلوة
.
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