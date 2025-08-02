بعد إعلان اعتزالها.. دانا مارديني ترد برسالة غامضة على منتقدي قرارها (صورة)

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روت الممثلة دانا تفاصيل جديدة عن حياتها الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن فكرة اعتزالها ليست وليدة الصدفة بل كانت تراودها منذ عام 2011.وشاركت دانا منشوراً عبر خاصية الستوريز على ، ردت من خلاله على منتقدي قرارها ومن يقلل من شأنها وكتبت قائلة:"إذا ما بتفهم ليش كمّ الأعمال والبطولات المطلقة اللي اعتذرت عنها ورشحت من جيلنا والأصغر مننا لإلها صعب تفهمني".وتابعت: "إذا ما بتفهم ليش أجري عالي من أول ما بلشت، وما تنازلت عن طلباتي، وحقوقي اللي قاتلت مشانها لآخر لحظة، ومدّيت إيدي لممثل، لعازف، لراقص، مو لجهة إنتاجية.. صعب تفهمني".وتابعت رسالتها الطويلة:إذا ما بتفهم ليش بعمل عمل وببعد وبعتذر سنة وسنتين لإرجع أعمل غيره صعبة تفهمني... وكثير اشيا وأهمها ليش اعتذرت عن كمّ أضخم بكثير من اللي وافقت عليه لحد الماضي، رغم اني عارفة من 2011 اني لح اعتزل التلفزيون صعب تفهمني".وختمت بطريقة غامضة قائلة: "إذا ما بتفهم ليش تركت بالولت اللي فرصتي لأقطف صارت أكبر حسب المفهوم الطائفي يلي دمر الإنسانية والأوطان والنفوس صعب تفهمني. وإذا لهلق ما عم تفهمني إلغي متابعتي وأخرج منها أنت آمن ولك مني السلام".وكانت دانا فاجأت متابعيها الشهر الماضي بإعلانها اعتزالها التمثيل في مجال التلفزيون.