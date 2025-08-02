المرض غيّر شكله.. نجم شهير يُعاني من السرطان في مرحلته الثالثة (صور)

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وظهر النجم الأميركي بملامح متعبة وأكبر من عمره الحقيقي (48 عاماً) بعدما غيّر المرض ملامحه الوسيمة، وأكد خلال استضافته في مقابلة صحافية أنه لم يكن ينوي الحديث عن مرضه، لأنه كان يعتقد أنه سيتمكن من التغلب عليه بسرعة وبشكل سرّي، ولكن أدرك أن الرحلة ستكون أطول مما توقع وأكثر تعقيداً، فاختار أن يكون صريحاً. روى النجم فان دير بيك معركته اليومية الصعبة مع سرطان القولون والمستقيم في مرحلته الثالثة، مؤكداً أن الأمر عبارة عن "عمل بدوام كامل"، الانتصار عليه.وظهر النجم الأميركي بملامح متعبة وأكبر من عمره الحقيقي (48 عاماً) بعدما غيّر المرض ملامحه الوسيمة، وأكد خلال استضافته في مقابلة صحافية أنه لم يكن ينوي الحديث عن مرضه، لأنه كان يعتقد أنه سيتمكن من التغلب عليه بسرعة وبشكل سرّي، ولكن أدرك أن الرحلة ستكون أطول مما توقع وأكثر تعقيداً، فاختار أن يكون صريحاً.

ونقلت مجلة " " تصريحات النجم الأميركي الذي أكد انه بعد مرور أقل من عام على إعلان مرضه لا يزال في خضم هذه المعركة قائلاً: "أنا لا أزال في قلب الرحلة. يبدو أنها ستكون عملية تمتد طوال حياتي".



ووصف جيمس التجربة بأنها "عملية مستمرة وكأنها عمل يومي لا ينتهي. ولكن رغم صعوبة التشخيص، لا أترك التشاؤم يسيطر عليّ".

وأضاف: "أحاول أن أجد الجمال في إبطاء وتيرة الحياة، وفي إعطاء الأولوية للراحة، والسماح للأشياء أن تسير بهدوء، أحياناً هناك ضرورة للاستسلام الإيجابي للتحديات".



ولفت الى أنه تم تشخيص مرضه وهو في سن 46، وقد "كنت بصحة جيدة ولم أتوقع ذلك، ولم أكن على علم بأن فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون يُوصى بها بدءًا من سن 45، كنت أظن أنني متقدم بخطوة على الجميع".



ولفت جيمس الى أنه يشعر الآن أنه أصبح بحالة جيدة تكفيه للعودة إلى العمل، إذ يشارك قريباً في مسلسل جديد هو الجزء التمهيدي من "Legally Blonde"، بعنوان "Elle".(لها)