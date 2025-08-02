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فنون ومشاهير
وأخيراً عادل إمام يخرج من عزلته.. هذا ما سيفعله
Lebanon 24
02-08-2025
|
02:02
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ذكرت وسائل إعلام
مصرية
ان الفنان الكبير
عادل إمام
قرر الخروج من عزلته والسفر لقضاء إجازة الصيف في منزله في
الساحل الشمالي
وذلك بعد غياب 3 سنوات.
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فإمام فضّل في السنوات الأخيرة الجلوس مع أسرته خاصة أحفاده، حيث يقضي معظم الوقت معهم.
وكان إمام ظهر مؤخرا خلال عقد قران حفيده
عادل رامي إمام
.
وظهر في الصور المتداولة بصحة جيدة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء.
يُشار إلى ان آخر أعمال عادل إمام في الدراما التلفزيونية كان مسلسل "
فلانتينو
" الذي عُرض في موسم
رمضان
عام 2020.
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