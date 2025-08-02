وأخيراً عادل إمام يخرج من عزلته.. هذا ما سيفعله

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ذكرت وسائل إعلام ان الفنان الكبير قرر الخروج من عزلته والسفر لقضاء إجازة الصيف في منزله في وذلك بعد غياب 3 سنوات.فإمام فضّل في السنوات الأخيرة الجلوس مع أسرته خاصة أحفاده، حيث يقضي معظم الوقت معهم.وكان إمام ظهر مؤخرا خلال عقد قران حفيده .وظهر في الصور المتداولة بصحة جيدة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء.يُشار إلى ان آخر أعمال عادل إمام في الدراما التلفزيونية كان مسلسل " " الذي عُرض في موسم عام 2020.