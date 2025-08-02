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فنون ومشاهير

وأخيراً عادل إمام يخرج من عزلته.. هذا ما سيفعله

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:02
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ذكرت وسائل إعلام مصرية ان الفنان الكبير عادل إمام قرر الخروج من عزلته والسفر لقضاء إجازة الصيف في منزله في الساحل الشمالي وذلك بعد غياب 3 سنوات. 
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فإمام فضّل في السنوات الأخيرة الجلوس مع أسرته خاصة أحفاده، حيث يقضي معظم الوقت معهم.

وكان إمام ظهر مؤخرا خلال عقد قران حفيده عادل رامي إمام

وظهر في الصور المتداولة بصحة جيدة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء.

يُشار إلى ان آخر أعمال عادل إمام في الدراما التلفزيونية كان مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في موسم رمضان عام 2020. 
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