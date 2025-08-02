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فنون ومشاهير
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
02-08-2025
|
02:30
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أحيا الفنان
العراقي
كاظم الساهر
مساء أمس الجمعة حفلا على مسرح مهرجانات إهدنيات الدولي، وذلك بعد غياب عنها منذ عام 2018.
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وعندما اعتلى
الساهر
المسرح تفاجأ بوجود صورة كبيرة له خلفه باللونين الأبيض والأسود، فبادر قائلا: "هاي شو الصورة؟" مشيرا إلى انه يعرف من وضعها.
وطلب الساهر بإزالتها فوراً عن المسرح.
وغنى الساهر أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور .
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