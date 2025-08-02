"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)

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أحيا الفنان مساء أمس الجمعة حفلا على مسرح مهرجانات إهدنيات الدولي، وذلك بعد غياب عنها منذ عام 2018.وعندما اعتلى المسرح تفاجأ بوجود صورة كبيرة له خلفه باللونين الأبيض والأسود، فبادر قائلا: "هاي شو الصورة؟" مشيرا إلى انه يعرف من وضعها.وطلب الساهر بإزالتها فوراً عن المسرح.