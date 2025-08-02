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فنون ومشاهير

"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:30
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أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر مساء أمس الجمعة حفلا على مسرح مهرجانات إهدنيات الدولي، وذلك بعد غياب عنها منذ عام 2018.
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وعندما اعتلى الساهر المسرح تفاجأ بوجود صورة كبيرة له خلفه باللونين الأبيض والأسود، فبادر قائلا: "هاي شو الصورة؟" مشيرا إلى انه يعرف من وضعها.

وطلب الساهر بإزالتها فوراً عن المسرح.
 
وغنى الساهر أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور . 
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