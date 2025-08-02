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فنون ومشاهير

"أنا قبيح ومغرور".. الممثل التركي الوسيم يستفز منتقديه برسالة غريبة!

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:44
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نشر الممثل التركي جان يامان رسالة غريبة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، هاجم فيها منتقديه بطريقة أثارت استغراب الجمهور وتسببت في موجة من ردود الفعل المتباينة.
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واستخدم يامان في منشوره عبارات قاسية من الانتقادات التي يقولها البعض عنه، قائلاً: "أنا كبير في السن، وقبيح، ومدمن، ومغرور، ومدخن شره، وحياتي الصحية مدمرة بسبب السيجار، ولم أعد محترفاً كما كنت، بل خربت مسيرتي المهنية، وأنا واقع في حب المرأة الخطأ".

وأضاف بلهجة تحدٍّ واضحة: "كل شيء أقوم به هو دعاية، تصرفاتي مروعة، لم أعد مصدر ثقة، لا أحد يحبني، من حولي يستغلونني، عليّ تغيير أصدقائي، أنا أناني وفظ، أسرق وأغش، ماذا بعد؟".

المنشور، الذي بدا وكأنه رد ساخر ومباشر على الانتقادات التي يتعرض لها الفنان مؤخراً، اختتمه بتحدٍ صريح قائلاً: "بانتظار الكارهين في التعليقات.. استمروا".

ويواجه يامان في الآونة الأخيرة موجة متصاعدة من الانتقادات، طالت سلوكه داخل الوسط الفني وخارجه، إذ اتهمه كثيرون بالغرور والتعالي، خاصة بسبب تصريحاته في اللقاءات الصحفية، وتعامله غير الودي مع بعض معجبيه.

كما تورّط في خلافات متكررة مع زملائه، من بينهم الممثلة ديميت أوزدمير، التي شاركته بطولة مسلسل "الطائر المبكر"، ما أثار تساؤلات حول صعوبة العمل معه داخل مواقع التصوير.

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