فاجأ جمهوره بهدية غير متوقعة... إليكم ما فعله عمرو دياب في حفله الأخير

أشعل الهضبة الأجواء ليلة أمس في حفله ضمن مهرجان بدورته الثالثة، حيث قدّم عرضًا استثنائيًا تخلله مفاجأة فريدة تمثلت بظهور مدفع على المسرح يطلق "تي شيرتات" كهدايا للجمهور.

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بدأ الحفل بمقطع مصوّر يستعرض مسيرته الفنية منذ بدايتها، مرورًا بكليباته الغنائية، قبل أن يصعد إلى المسرح ويبدأ بأغنية "يا أنا يا لأ".

وقدّم عمرو خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، منها " " و" "، التي عبّر عن تردده في طرحها سابقًا بسبب كلماتها الكثيرة، مضيفًا: "خفت الناس متعرفش تحفظها، لكن التفاعل فاجئني".

وأعاد غناء "خطفوني" ثلاث مرات متتالية بسبب تفاعل الجمهور الكبير، ووجه شكرًا خاصًا للملحن ، قائلاً: "بشكر كل الناس اللي اشتغلت معايا، وخاصة عمرو مصطفى اللي عمل لي أغنية مقسوم حلوة أوي، وهي 'خطفوني'. بقالنا كتير مشتغلناش سوا".