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فنون ومشاهير

فاجأ جمهوره بهدية غير متوقعة... إليكم ما فعله عمرو دياب في حفله الأخير

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:27
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أشعل الهضبة عمرو دياب الأجواء ليلة أمس في حفله ضمن مهرجان العلمين بدورته الثالثة، حيث قدّم عرضًا استثنائيًا تخلله مفاجأة فريدة تمثلت بظهور مدفع على المسرح يطلق "تي شيرتات" كهدايا للجمهور.

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بدأ الحفل بمقطع مصوّر يستعرض مسيرته الفنية منذ بدايتها، مرورًا بكليباته الغنائية، قبل أن يصعد إلى المسرح ويبدأ بأغنية "يا أنا يا لأ".

وقدّم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، منها "ده لو اتساب" و"بابا"، التي عبّر عن تردده في طرحها سابقًا بسبب كلماتها الكثيرة، مضيفًا: "خفت الناس متعرفش تحفظها، لكن التفاعل فاجئني".

وأعاد غناء "خطفوني" ثلاث مرات متتالية بسبب تفاعل الجمهور الكبير، ووجه شكرًا خاصًا للملحن عمرو مصطفى، قائلاً: "بشكر كل الناس اللي اشتغلت معايا، وخاصة عمرو مصطفى اللي عمل لي أغنية مقسوم حلوة أوي، وهي 'خطفوني'. بقالنا كتير مشتغلناش سوا".

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