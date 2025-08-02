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فنون ومشاهير

جديد التحقيقات بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
02-08-2025 | 12:44
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 قرّرت نيابة العلمين، بإشراف المستشار عماد عبد السميع المحامي العام لنيابات مطروح، والمستشار أحمد عبد الناصر رئيس النيابة، وبعد تحقيقات أجراها المستشار محمد الصيرفي، إخلاء سبيل سبعة أشخاص على ذمة التحقيقات في حادث وفاة شخص وإصابة ستة آخرين خلال حفل الفنان محمد رمضان الذي أُقيم مساء الخميس الماضي.
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وشمل القرار إخلاء سبيل كلٍّ من: ع. ال. ع، م. ر. خ، ي. أ. ال، م. أ. ل، ح. ع. ح، وذلك من سراي النيابة بضمان محل إقامتهم. كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل، م. ال. ع، م. م. و، من قسم الشرطة، عقب سداد كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما.
 
وأمرت النيابة بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة، وبيان بداية الحريق ونهايته وكيفية حدوثه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وحدة التخزين، وإعداد تقرير فني يُعرض على النيابة.

كما قررت النيابة، تشكيل لجنة فنية من الحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث، لبيان مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وذلك في القضية المقيدة برقم 2559 لسنة 2025 جنح العلمين.

وكان حفل الفنان محمد رمضان، الذي أُقيم في الساحل الشمالي مساء الخميس الماضي، قد شهد انفجار ألعاب نارية كانت تُطلق خلال الفعالية، مما أدى إلى سقوط بعضها على الجمهور وأفراد الأمن الخاص، وتسبب في اشتعال النيران.

أسماء ضحايا الحادث:

أسفر الحادث عن وفاة حسام حسن عبد القوي، 23 سنة، وإصابة كل من:

عبد اللاه علي حمدي، 20 سنة (نزيف في المخ)

زين عاطف زين، 20 سنة

عصام أحمد علي، 21 سنة

محمد خالد سعد، 25 سنة

عبد الله حمد عبد الله، 18 سنة

عبد الرحمن حسام الدين، 15 سنة

وتبين أن الإصابات متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى. (اليوم السابع)

 
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