جديد التحقيقات بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. إليكم ما حصل

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قرّرت نيابة ، بإشراف المستشار عماد عبد السميع المحامي العام لنيابات مطروح، والمستشار أحمد عبد الناصر رئيس ، وبعد تحقيقات أجراها المستشار محمد الصيرفي، إخلاء سبيل سبعة أشخاص على ذمة التحقيقات في حادث وفاة شخص وإصابة ستة آخرين خلال حفل الفنان محمد الذي أُقيم مساء الخميس الماضي.وشمل القرار إخلاء سبيل كلٍّ من: ع. ال. ع، م. ر. خ، ي. أ. ال، م. أ. ل، ح. ع. ح، وذلك من سراي النيابة بضمان محل إقامتهم. كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل، م. ال. ع، م. م. و، من قسم الشرطة، عقب سداد كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما.وأمرت النيابة بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة، وبيان بداية الحريق ونهايته وكيفية حدوثه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وحدة التخزين، وإعداد تقرير فني يُعرض على النيابة.كما قررت النيابة، تشكيل لجنة فنية من الحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث، لبيان مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وذلك في القضية المقيدة برقم 2559 لسنة 2025 جنح العلمين.وكان حفل الفنان محمد رمضان، الذي أُقيم في الساحل مساء الخميس الماضي، قد شهد انفجار ألعاب نارية كانت تُطلق خلال الفعالية، مما أدى إلى سقوط بعضها على الجمهور وأفراد الأمن الخاص، وتسبب في اشتعال النيران.أسماء ضحايا الحادث:أسفر الحادث عن وفاة حسام حسن عبد القوي، 23 سنة، وإصابة كل من:عبد اللاه علي حمدي، 20 سنة (نزيف في المخ)زين عاطف زين، 20 سنةعصام ، 21 سنةمحمد خالد سعد، 25 سنةحمد عبد الله، 18 سنةحسام الدين، 15 سنةوتبين أن الإصابات متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى. (اليوم السابع)