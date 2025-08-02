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فنون ومشاهير

بشكل عاجل.. نقل ممثل مصري إلى المستشفى

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:10
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نُقل الفنان حمدي إسماعيل إلى قسم العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تبيّن لاحقًا أنها نزيف بالمخ.
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وبحسب مصادر مقربة من الأسرة، شعر إسماعيل بصداع شديد أثناء وجوده في منزله بزهراء المعادي، فتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
 
وأظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف تحت الشبكة العنكبوتية بالمخ، ليقرر الأطباء إدخاله العناية المركزة كإجراء احترازي لضمان استقرار حالته، مع إجراء قسطرة بالمخ لوقف النزيف.
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