28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بشكل عاجل.. نقل ممثل مصري إلى المستشفى
Lebanon 24
02-08-2025
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل الفنان حمدي
إسماعيل
إلى
قسم العناية المركزة
بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تبيّن لاحقًا أنها نزيف بالمخ.
Advertisement
وبحسب مصادر مقربة من الأسرة، شعر إسماعيل بصداع شديد أثناء وجوده في منزله بزهراء المعادي، فتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
وأظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف تحت الشبكة العنكبوتية بالمخ، ليقرر الأطباء إدخاله العناية المركزة كإجراء احترازي لضمان استقرار حالته، مع إجراء قسطرة بالمخ لوقف النزيف.
مواضيع ذات صلة
نقل مبامي إلى المستشفى بشكلٍ عاجل... ما الذي حصل معه؟
Lebanon 24
نقل مبامي إلى المستشفى بشكلٍ عاجل... ما الذي حصل معه؟
03/08/2025 00:38:29
03/08/2025 00:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
03/08/2025 00:38:29
03/08/2025 00:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
03/08/2025 00:38:29
03/08/2025 00:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر
Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر
03/08/2025 00:38:29
03/08/2025 00:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى
15:35 | 2025-08-02
02/08/2025 03:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر
Lebanon 24
بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر
13:34 | 2025-08-02
02/08/2025 01:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التحقيقات بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جديد التحقيقات بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. إليكم ما حصل
12:44 | 2025-08-02
02/08/2025 12:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
04:30 | 2025-08-02
02/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:20 | 2025-08-02
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
15:35 | 2025-08-02
بالفيديو.. هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى
13:34 | 2025-08-02
بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر
12:44 | 2025-08-02
جديد التحقيقات بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. إليكم ما حصل
12:39 | 2025-08-02
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
11:44 | 2025-08-02
فقد أشقاءه بطرق مأسوية.. ألكسندر علوم يتكلم عن أقسى التجارب التي عاشها (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 00:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 00:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 00:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24