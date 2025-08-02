بشكل عاجل.. نقل ممثل مصري إلى المستشفى

نُقل الفنان حمدي إلى بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تبيّن لاحقًا أنها نزيف بالمخ.

Advertisement

وبحسب مصادر مقربة من الأسرة، شعر إسماعيل بصداع شديد أثناء وجوده في منزله بزهراء المعادي، فتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وبحسب مصادر مقربة من الأسرة، شعر إسماعيل بصداع شديد أثناء وجوده في منزله بزهراء المعادي، فتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف تحت الشبكة العنكبوتية بالمخ، ليقرر الأطباء إدخاله العناية المركزة كإجراء احترازي لضمان استقرار حالته، مع إجراء قسطرة بالمخ لوقف النزيف.