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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لجلطة دماغية على خشبة المسرح.. هذه حالة خالد المظفّر اليوم

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:00
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شهدت الحالة الصحية للفنان الكويتي خالد المظفّر تحسّنًا ملحوظًا، بعد تعرّضه لجلطة دماغية مفاجئة أثناء مشاركته في عرض "ملك المسرح" على مسرح محمد العلي في الرياض، ما استدعى إيقاف العرض والتدخل الطبي الفوري وسط صدمة وتعاطف الحضور.
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وبحسب تقارير إعلامية، نُقل المظفّر على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص، وخضع لفحوص عاجلة أكدت إصابته بجلطة دماغية، فيما يتلقى حاليًا رعاية دقيقة مع متابعة لوضعه العصبي واللغوي. وأفادت المصادر بأن حالته تتجه إلى الاستقرار مع تحسّن تدريجي، رغم التحذير الطبي من مضاعفات محتملة وضرورة التوقف مؤقتًا عن النشاط الفني.

وفي رسالة طمأنة لجمهوره، أعاد المظفّر نشر مقطع للفنان طارق العلي ووجّه له الشكر، قائلاً: "أبو محمد… أستاذي وأخوي الكبير… وقف معاي من أول خطوة وكان سندًا وفرحة في كل عمل جمعنا. لك مني كل الوفاء والتقدير". (ارم)
 
 
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