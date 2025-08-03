29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تامر حسني يتصدر الأرقام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
03-08-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل النجم المصري
تامر حسني
تحقيق النجاحات المتتالية مع طرح ألبومه الأخير "لينا ميعاد"، حيث تصدر الألبوم قائمة الأكثر استماعًا على منصة "أنغامي" في مصر والوطن العربي، معزّزًا مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في المنطقة.
Advertisement
وأظهرت بيانات منصة "أنغامي" تفوق ألبوم "لينا ميعاد" ليس فقط كعمل فني متكامل، بل أيضًا من خلال تربع عدد من أغانيه على صدارة قوائم الأغاني الأكثر استماعًا، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير مع أعماله الجديدة.
وجاءت أغنية "حبك لو غلطة" في المركز الأول داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي، بينما تصدرت أغنية "مستني إيه" المرتبة الأولى في عدد من
الدول العربية
، منها
ليبيا
والكويت والسعودية وعُمان والبحرين، مما يؤكد الانتشار الواسع للألبوم وجماهيريته الكبيرة. (نيوز روم)
مواضيع ذات صلة
رغم إعلان تحسن حالته.. بسمة بوسيل تُقلق الجمهور بشأن وضع ابن تامر حسني شاهدوا ماذا نشرت (صورة)
Lebanon 24
رغم إعلان تحسن حالته.. بسمة بوسيل تُقلق الجمهور بشأن وضع ابن تامر حسني شاهدوا ماذا نشرت (صورة)
03/08/2025 12:41:38
03/08/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر: شهر تموز سجل رقما قياسيا في حجم الحاويات في مرفأ طرابلس
Lebanon 24
تامر: شهر تموز سجل رقما قياسيا في حجم الحاويات في مرفأ طرابلس
03/08/2025 12:41:38
03/08/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد راغب علامة.. معجبة تقتحم مسرح تامر حسني وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد راغب علامة.. معجبة تقتحم مسرح تامر حسني وهذا ما حصل (فيديو)
03/08/2025 12:41:38
03/08/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العملية الجراحية التي خضع لها الشهر الماضي... أول ظهور لابن تامر حسني (صور)
Lebanon 24
بعد العملية الجراحية التي خضع لها الشهر الماضي... أول ظهور لابن تامر حسني (صور)
03/08/2025 12:41:38
03/08/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
Lebanon 24
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
05:23 | 2025-08-03
03/08/2025 05:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء خلال حفل أصالة في جرش.. وهذا ما فعله الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
انقطاع الكهرباء خلال حفل أصالة في جرش.. وهذا ما فعله الجمهور (فيديو)
03:00 | 2025-08-03
03/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ريتا حايك لبديع أبو شقرا: هيدا صديقي وخذلني كتير
Lebanon 24
بالفيديو.. ريتا حايك لبديع أبو شقرا: هيدا صديقي وخذلني كتير
02:51 | 2025-08-03
03/08/2025 02:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وائل كفوري يرقص على المسرح مع إحدى المُعجبات
Lebanon 24
بالفيديو.. وائل كفوري يرقص على المسرح مع إحدى المُعجبات
02:00 | 2025-08-03
03/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبنانيّ.. إعلامية تتولى منصباً مهماً في واشنطن
Lebanon 24
من أصل لبنانيّ.. إعلامية تتولى منصباً مهماً في واشنطن
01:09 | 2025-08-03
03/08/2025 01:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
13:00 | 2025-08-02
02/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:23 | 2025-08-03
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
03:00 | 2025-08-03
انقطاع الكهرباء خلال حفل أصالة في جرش.. وهذا ما فعله الجمهور (فيديو)
02:51 | 2025-08-03
بالفيديو.. ريتا حايك لبديع أبو شقرا: هيدا صديقي وخذلني كتير
02:00 | 2025-08-03
بالفيديو.. وائل كفوري يرقص على المسرح مع إحدى المُعجبات
01:09 | 2025-08-03
من أصل لبنانيّ.. إعلامية تتولى منصباً مهماً في واشنطن
01:00 | 2025-08-03
بعد راغب علامة.. معجبة تقتحم مسرح تامر حسني وهذا ما حصل (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 12:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24