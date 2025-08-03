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فنون ومشاهير

تامر حسني يتصدر الأرقام.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:00
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واصل النجم المصري تامر حسني تحقيق النجاحات المتتالية مع طرح ألبومه الأخير "لينا ميعاد"، حيث تصدر الألبوم قائمة الأكثر استماعًا على منصة "أنغامي" في مصر والوطن العربي، معزّزًا مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في المنطقة.
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وأظهرت بيانات منصة "أنغامي" تفوق ألبوم "لينا ميعاد" ليس فقط كعمل فني متكامل، بل أيضًا من خلال تربع عدد من أغانيه على صدارة قوائم الأغاني الأكثر استماعًا، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير مع أعماله الجديدة.

وجاءت أغنية "حبك لو غلطة" في المركز الأول داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي، بينما تصدرت أغنية "مستني إيه" المرتبة الأولى في عدد من الدول العربية، منها ليبيا والكويت والسعودية وعُمان والبحرين، مما يؤكد الانتشار الواسع للألبوم وجماهيريته الكبيرة. (نيوز روم)
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