محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو

View this post on Instagram
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
فوق جمالك وحلاوتك وضحكتك الحلوة وهضامتك يا حبي💜😘🤤 إن شاء الله هالضحكة الحلوة تبقي مرسومة ع وجهك الحلو طول العمر يا حبي🙏💜😘@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/9mZzS6ef7x
— Laila __karam 🎀 (@Laila___nk) August 2, 2025
فوق جمالك وحلاوتك وضحكتك الحلوة وهضامتك يا حبي💜😘🤤 إن شاء الله هالضحكة الحلوة تبقي مرسومة ع وجهك الحلو طول العمر يا حبي🙏💜😘@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/9mZzS6ef7x
العريس أبن خي ل نجوى كرم
عروستنا حلوة وصبية هي جنوبية وعين بلية
ع رأسنا أنتي وأهل والجنوب 💜😘😘
عمتو شمس الغنية 💜😘🔥🔥@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/qtZeAsFG4E
— Laila __karam 🎀 (@Laila___nk) August 3, 2025
العريس أبن خي ل نجوى كرم
عروستنا حلوة وصبية هي جنوبية وعين بلية
ع رأسنا أنتي وأهل والجنوب 💜😘😘
عمتو شمس الغنية 💜😘🔥🔥@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/qtZeAsFG4E
رغم إنه عندها حفلة بقرطاج بعد 6 ايام بس ولازم تريّح صوتها إلا أنه ما مرقت عرس إبن أخوها بدون ما تغنيله ولو غنيّة وحدة . 🥹💜 #نجوى_كرم_في_قرطاج pic.twitter.com/IBCqLzdUIR
— Nour (@nournnk) August 3, 2025
رغم إنه عندها حفلة بقرطاج بعد 6 ايام بس ولازم تريّح صوتها إلا أنه ما مرقت عرس إبن أخوها بدون ما تغنيله ولو غنيّة وحدة . 🥹💜 #نجوى_كرم_في_قرطاج pic.twitter.com/IBCqLzdUIR
مالي عليهم عتب عتبي ع حالي
وأم الجدايل شقر هي اللي خدت بالي💜😘😘@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/MknQI0VvmW
— Laila __karam 🎀 (@Laila___nk) August 2, 2025
مالي عليهم عتب عتبي ع حالي
وأم الجدايل شقر هي اللي خدت بالي💜😘😘@najwakaram #نجوى_كرم pic.twitter.com/MknQI0VvmW