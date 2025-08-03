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فنون ومشاهير

محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
03-08-2025 | 00:25
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في أجواء عائلية مفعمة بالفرح، احتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بزفاف ابن شقيقها حيث أشعل ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين والنجم المحبوب كارلوس، أجواء الحفل.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، حيث ظهرت نجوى كرم بإطلالة أنيقة تشعّ تألقًا، وهي ترقص وتشارك العروسين فرحتهما، وسط زغاريد وتصفيق الحضور.
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