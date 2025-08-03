محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو

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وتداول رواد صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة تشعّ تألقًا، وهي ترقص وتشارك العروسين فرحتهما، وسط زغاريد وتصفيق الحضور.

في أجواء عائلية مفعمة بالفرح، احتفلت شمس الأغنية بزفاف ابن شقيقها حيث أشعل ريّس الأغنية والنجم المحبوب كارلوس، أجواء الحفل.