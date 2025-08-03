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فنون ومشاهير
فيديو يُثير الجدل لفنان عربيّ عن "تجارة الأعضاء"... هكذا علّق عليه
Lebanon 24
03-08-2025
|
10:02
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بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ أثار الجدل، إذ كان يتحدّث فيه مع فتاة عن تجارة الأعضاء، خرج الفنان المصريّ
أحمد وفيق
عن صمته، وقال عبر حسابه على "
فيسبوك
"، إنّه تمّ التلاعب في المقطع المُصوّر.
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وهدّد وفيق بمُلاحقة ناشر الفيديو عبر منصّة "تيك توك" قضائياً.
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