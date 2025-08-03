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فنون ومشاهير

فيديو يُثير الجدل لفنان عربيّ عن "تجارة الأعضاء"... هكذا علّق عليه

Lebanon 24
03-08-2025 | 10:02
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بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ أثار الجدل، إذ كان يتحدّث فيه مع فتاة عن تجارة الأعضاء، خرج الفنان المصريّ أحمد وفيق عن صمته، وقال عبر حسابه على "فيسبوك"، إنّه تمّ التلاعب في المقطع المُصوّر.
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وهدّد وفيق بمُلاحقة ناشر الفيديو عبر منصّة "تيك توك" قضائياً.
 
 
 
 
 

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