فيديو يُثير الجدل لفنان عربيّ عن "تجارة الأعضاء"... هكذا علّق عليه

بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ أثار الجدل، إذ كان يتحدّث فيه مع فتاة عن تجارة الأعضاء، خرج الفنان المصريّ عن صمته، وقال عبر حسابه على " "، إنّه تمّ التلاعب في المقطع المُصوّر.

Advertisement

وهدّد وفيق بمُلاحقة ناشر الفيديو عبر منصّة "تيك توك" قضائياً.