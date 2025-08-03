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فنون ومشاهير

بعد ان تصدرت دموعها الترند.. اليكم أول تعليق من الشامي على بكاء الطفلة في حفله

Lebanon 24
03-08-2025 | 23:00
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لا يزال حفل الفنان "الشامي"، ضمن فعاليات مهرجان "بنزرت" الدولي في تونس يحدث ضجة كبيرة بسبب مقاطع فيديو انتشرت على السوشيال ميديا وأظهرت جمهوره من الأطفال.

وبعد انتشار مقطع فيديو لطفلة ظهرت وهي تبكي متأثرة بأغنية "دكتور" والضجة التي رافقت الأمر، خرج الشامي عن صمته من خلال منشور كتبه عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيه: "البنت يلي كانت عم تبكي بالحفلة بتونس… الأطفال عندهم مشاعر أكتر منّا… وهي البنت قصة حياتها وطفولتها صعبة، فكل متنمّر يلبس إنسانيته".

كما أعاد الشامي نشر المقطع عبر خاصية الستوريز على إنستغرام، وعلق عليه: "لازم الناس تفهم أن الأطفال أكتر ناس عندهم مشاعر، وما عندهم الخبرة والنضج الكافي ليتعاملوا معها. والمشكلة أن بعض المتنمّرين كمان ما عندهم النضج والفهم ليتفهموا الأطفال ومشاعرهم".
 
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