بعد ان تصدرت دموعها الترند.. اليكم أول تعليق من الشامي على بكاء الطفلة في حفله

البنت يلي كانت عم تبكي بالحفلة بتونس
وطبعاً متل عادة البعض ، بتتعاملو مع الاطفال كانو مش عايشين شي ومافي مشاعر "علماً" انو الاطفال عندهم مشاعر اكتر مننا
وبالمناسبة هي البنت قصة حياتها وطفولتها صعبة
ف كل متنمر يلبس انسانيتو 🙏
وتركو الخلق للخالق وتركو الجيل يعبر كيف ما هو…
— Al Shami (@AlShamiMusic) August 2, 2025
البنت يلي كانت عم تبكي بالحفلة بتونس
وطبعاً متل عادة البعض ، بتتعاملو مع الاطفال كانو مش عايشين شي ومافي مشاعر "علماً" انو الاطفال عندهم مشاعر اكتر مننا
وبالمناسبة هي البنت قصة حياتها وطفولتها صعبة
ف كل متنمر يلبس انسانيتو 🙏
وتركو الخلق للخالق وتركو الجيل يعبر كيف ما هو…