تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام

Advertisement

في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع " "، تحدث الإعلامي المصري عن التطورات الأخيرة لصحة الفنانة .وكشف سعد أنه يتواصل مع أنغام بشكل يومي هي وابنها عمر.وأوضح أن أنغام تعاني من آلام شديدة في الوقت الحالي وهناك بعض المشكلات الصحية، وخلال الأيام الثلاثة المقبلة ستظهر التطورات الخاصة بالحالة.وحث الإعلامي البارز الجمهور على الدعاء لأنغام قائلا: "ادعوا لها لأن الألم عنيف".وفي الوقت الذي أشار فيه الإعلامي المصري إلى أن حالة أنغام صعبة، شدد على أن الحالة ليست خطرة، وعلق: "الحكاية صعبة، لكن إن شاء الله لا توجد خطورة".وذكر سعد أن أنغام ترقد في المستشفى محاطة بأبنائها وأصدقائها، وأنه يحرص على نقل تطورات الحالة الصحية للمطربة، في ظل الأخبار المغلوطة التي تنتشر عنها بين الحين والآخر.وكان سعد قد أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" أن أنغام خضعت لعملية منظار دخل من الفم لإزالة "كيس على البنكرياس" بإحدى في ميونخ بألمانيا، مؤكدا أن جزءا بسيطا من هذا الكيس متبقٍ ويحتاج فقط إلى المتابعة بعد العودة إلى مصر.(العربية)