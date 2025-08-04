30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
Lebanon 24
04-08-2025
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
انفصل مدير التصوير
محمود شاهين
، ابن شقيق الفنانة
إلهام شاهين
، عن زوجته مها
جبريل
وذلك بعد زواج استمر بينهما لمدة أقل عام.
Advertisement
يأتي ذلك بعدما أثار حفل زفاف محمود ومها جدلًا واسعًا في شهر أيلول الماضي، بسبب صور العريس مع صديقاته وصورته ورقصه مع ابنة عمته الفنانة الشابة
إلهام صفي الدين
، ما أثار ضجة واسعة على منصات
السوشيال ميديا
.
وتزوج
شاهين
من مها جبريل، بعد
قصة حب
جمعتهما على مدار 4 سنوات، وواجه
الثنائي
عدة تأجيلات من أجل إقامة حفل زفافهما لظروف خارجة عن إرادتهما.
محمود هو نجل المنتج
أيمن شاهين
ويعمل في المجال الفني كمدير تصوير، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية مع عمته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة للعديد من الأعمال في مجال الإعلانات.
مواضيع ذات صلة
بعد زواج دام 27 عاماً.. النجم الشهير ينفصل رسميا عن زوجته (صورة)
Lebanon 24
بعد زواج دام 27 عاماً.. النجم الشهير ينفصل رسميا عن زوجته (صورة)
04/08/2025 12:39:38
04/08/2025 12:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
04/08/2025 12:39:38
04/08/2025 12:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي ابنهما بطريقة مروعة.. انفصال فنان شهير عن زوجته بعد زواج دام 10 سنوات (صور)
Lebanon 24
توفي ابنهما بطريقة مروعة.. انفصال فنان شهير عن زوجته بعد زواج دام 10 سنوات (صور)
04/08/2025 12:39:38
04/08/2025 12:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. فنان شهير ينفصل عن زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. فنان شهير ينفصل عن زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر (صورة)
04/08/2025 12:39:38
04/08/2025 12:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"
Lebanon 24
انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"
04:46 | 2025-08-04
04/08/2025 04:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
Lebanon 24
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
04:36 | 2025-08-04
04/08/2025 04:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تسكن في الحي الذي يضم منزل الأسد.. تفاصيل جديدة عن الفنانة ديالا الوادي التي قُتلت خنقاً في دمشق
Lebanon 24
كانت تسكن في الحي الذي يضم منزل الأسد.. تفاصيل جديدة عن الفنانة ديالا الوادي التي قُتلت خنقاً في دمشق
04:17 | 2025-08-04
04/08/2025 04:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
03:52 | 2025-08-04
04/08/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تم حقنها بمادة "مينوكسيديل".. بعد إصابتها بالصلع فنانة شهيرة تكشف تطورات قضيتها
Lebanon 24
تم حقنها بمادة "مينوكسيديل".. بعد إصابتها بالصلع فنانة شهيرة تكشف تطورات قضيتها
03:40 | 2025-08-04
04/08/2025 03:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
11:00 | 2025-08-03
03/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
09:40 | 2025-08-03
03/08/2025 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:46 | 2025-08-04
انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"
04:36 | 2025-08-04
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
04:17 | 2025-08-04
كانت تسكن في الحي الذي يضم منزل الأسد.. تفاصيل جديدة عن الفنانة ديالا الوادي التي قُتلت خنقاً في دمشق
03:52 | 2025-08-04
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
03:40 | 2025-08-04
تم حقنها بمادة "مينوكسيديل".. بعد إصابتها بالصلع فنانة شهيرة تكشف تطورات قضيتها
03:17 | 2025-08-04
تتناول 70 حبة فيتامين.. أصالة تكشف سر مناعتها القوية وتُعايد ابنتها بعيد ميلادها (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 12:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 12:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 12:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24