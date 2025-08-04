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فنون ومشاهير

عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:53
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انفصل مدير التصوير محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، عن زوجته مها جبريل وذلك بعد زواج استمر بينهما لمدة أقل عام.
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يأتي ذلك بعدما أثار حفل زفاف محمود ومها جدلًا واسعًا في شهر أيلول الماضي، بسبب صور العريس مع صديقاته وصورته ورقصه مع ابنة عمته الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ما أثار ضجة واسعة على منصات السوشيال ميديا.
 
 
 
 
 
 
 
وتزوج شاهين من مها جبريل، بعد قصة حب جمعتهما على مدار 4 سنوات، وواجه الثنائي عدة تأجيلات من أجل إقامة حفل زفافهما لظروف خارجة عن إرادتهما.


محمود هو نجل المنتج أيمن شاهين ويعمل في المجال الفني كمدير تصوير، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية مع عمته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة للعديد من الأعمال في مجال الإعلانات.

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