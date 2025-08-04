عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)

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يأتي ذلك بعدما أثار حفل زفاف محمود ومها جدلًا واسعًا في شهر أيلول الماضي، بسبب صور العريس مع صديقاته وصورته ورقصه مع ابنة عمته الفنانة الشابة ، ما أثار ضجة واسعة على منصات . انفصل مدير التصوير ، ابن شقيق الفنانة ، عن زوجته مها وذلك بعد زواج استمر بينهما لمدة أقل عام.يأتي ذلك بعدما أثار حفل زفاف محمود ومها جدلًا واسعًا في شهر أيلول الماضي، بسبب صور العريس مع صديقاته وصورته ورقصه مع ابنة عمته الفنانة الشابة ، ما أثار ضجة واسعة على منصات .

وتزوج من مها جبريل، بعد جمعتهما على مدار 4 سنوات، وواجه عدة تأجيلات من أجل إقامة حفل زفافهما لظروف خارجة عن إرادتهما.





محمود هو نجل المنتج ويعمل في المجال الفني كمدير تصوير، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية مع عمته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة للعديد من الأعمال في مجال الإعلانات.