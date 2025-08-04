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فنون ومشاهير
انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"
Lebanon 24
04-08-2025
|
04:46
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في خطوة جديدة بالنسبة لمسيرتها الفنية، تبدأ الممثلة
اللبنانية
سينتيا
خليفة
قريبا تصوير مشاهدها في فيلم "سفاح التجمع" من بطولة النجم النجم المصري أحمد
الفيشاوي
.
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وتقدم سينتيا في العمل شخصية "لبنى ياقوت"، زوجة المتهم
الرئيسي
في قضية قتل 3 فتيات بمنطقة التجمع الخامس في
القاهرة
، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا العام الماضي، وأصبحت محط اهتمام إعلامي وجماهيري. أما الفيشاوي فيجسد دور "كريم سليم"، المتهم الملقب بـ"سفاح التجمع"، والذي تدور حوله أحداث الفيلم.
ويعد "سفاح التجمع" أول بطولة سينمائية لسينتيا في مر ويخرجه
محمد صلاح
العزب. ومن المقرر الإعلان عن أسماء باقي فريق العمل خلال الفترة المقبلة مع بدء التصوير رسميًا.
الفيلم يأتي ضمن سلسلة من المشاركات الفنية المتوالية لسينتيا، التي تواصل تواجدها في الدراما
المصرية
، إلى جانب مشاريعها الدولية.
وكانت آخر مشاركاتها على المستوى المحلي في مسلسل ابن النادي إلى جانب الفنان
أحمد فهمي
، والذي يُعرض قريبًا عبر منصة رقمية.(العين)
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