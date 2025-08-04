انتقلت للعيش في مصر.. ممثلة لبنانية تقف إلى جانب نجم مصري في فيلم "سفاح التجمع"

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في خطوة جديدة بالنسبة لمسيرتها الفنية، تبدأ الممثلة سينتيا قريبا تصوير مشاهدها في فيلم "سفاح التجمع" من بطولة النجم النجم المصري أحمد .وتقدم سينتيا في العمل شخصية "لبنى ياقوت"، زوجة المتهم في قضية قتل 3 فتيات بمنطقة التجمع الخامس في ، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا العام الماضي، وأصبحت محط اهتمام إعلامي وجماهيري. أما الفيشاوي فيجسد دور "كريم سليم"، المتهم الملقب بـ"سفاح التجمع"، والذي تدور حوله أحداث الفيلم.ويعد "سفاح التجمع" أول بطولة سينمائية لسينتيا في مر ويخرجه العزب. ومن المقرر الإعلان عن أسماء باقي فريق العمل خلال الفترة المقبلة مع بدء التصوير رسميًا.الفيلم يأتي ضمن سلسلة من المشاركات الفنية المتوالية لسينتيا، التي تواصل تواجدها في الدراما ، إلى جانب مشاريعها الدولية.وكانت آخر مشاركاتها على المستوى المحلي في مسلسل ابن النادي إلى جانب الفنان ، والذي يُعرض قريبًا عبر منصة رقمية.(العين)