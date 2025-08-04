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فنون ومشاهير

إبنة ممثل شهير... من هي الشابة التي غنّى لها فارس كرم خلال حفله؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للفنان فارس كرم وهو يُغنّي لشابة، خلال حفله في كازينو لبنان.
 
 
وتبيّن أنّ الشابة هي مريم إبنة الممثل السوريّ عبدالمنعم عمايري. 
 
 
وقال كرم لابنة العمايري: "أغلى إسم على قلبي مريم"، وغنّى لها أغنيّة "مريم مريمتي".
 
 
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