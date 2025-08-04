ماهر جاه يحيي حفلًا غنائيًا كبيراً في بلدة مغدوشة

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أحيا الفنان حفلًا غنائيًا كبيراً في بلدة في اليوم الثاني من انطلاق مهرجانات كروم الشمس 2025.والتقى جاه الجمهور ومحبّيه حيث قدّم لهم خلال الحفل باقة من أجمل الاغاني.يذكر أن الحفل من تنظيم شركة Saficco Events and Production، بدعم من في مغدوشة وبلدية مغدوشة.