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فنون ومشاهير

ماهر جاه يحيي حفلًا غنائيًا كبيراً في بلدة مغدوشة

Lebanon 24
04-08-2025 | 10:54
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أحيا الفنان ماهر جاه حفلًا غنائيًا كبيراً في بلدة مغدوشة في اليوم الثاني من انطلاق مهرجانات كروم الشمس 2025.
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والتقى جاه الجمهور ومحبّيه حيث قدّم لهم خلال الحفل باقة من أجمل الاغاني.

يذكر أن الحفل من تنظيم شركة Saficco Events and Production، بدعم من نادي الرابية الخضراء في مغدوشة وبلدية مغدوشة.
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