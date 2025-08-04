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فنون ومشاهير

كان يقيم في دار إقامة كبار الفنانين.. وفاة فنان عربي بارز

Lebanon 24
04-08-2025 | 12:56
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد رشوان عن عمر ناهز 76 عامًا.
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وكتبت النقابة في بيانها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان أحمد رشوان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 76 عاماً بعد مسيرة فنية امتدت لعدة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور".

وأضافت النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وكان الفنان الراحل يقيم في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، حيث حظى برعاية كاملة حتى وفاته.
وفاة الفنان أحمد رشوان عن عمر 76 عامًا.. والنقابة تنعاه بكلمات مؤثرة
 
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تعازي ووفيات

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