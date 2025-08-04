كان يقيم في دار إقامة كبار الفنانين.. وفاة فنان عربي بارز

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وكتبت النقابة في بيانها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان أحمد رشوان الذي وافته عن عمر ناهز 76 عاماً بعد مسيرة فنية امتدت لعدة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور".وأضافت النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".وكان الفنان الراحل يقيم إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، حيث حظى برعاية كاملة حتى وفاته.