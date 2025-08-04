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فنون ومشاهير

ممثلة حسناء تفضح النجوم.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 16:06
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كشفت مصادر مقرّبة من الممثلة الأميركية الشهيرة سيدني سويني، أن عددًا من نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز، من بينهم لاعبين في ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، حاولوا التقرب منها وعرضوا مواعدتها، عقب انفصالها عن المنتج جوناثان دافينو.
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وبحسب ما أفاد به مصدر لموقع The Sun، فإن سويني، البالغة من العمر 27 عامًا، تلقت عروضًا للسفر إلى أوروبا بهدف اللقاء، فيما لم تُبدِ اهتمامًا فعليًا بالأمر، حيث أكد المصدر أنها "ليست من النوع الذي يستجيب لمثل هذه الدعوات، على الرغم من الإصرار اللافت من بعض اللاعبين".

وبينما أشار المصدر إلى أن بعض هؤلاء النجوم ذهبوا إلى حد محاولة معرفة عنوانها لإرسال الورود، أوضح أن النجمة الأميركية ترد أحيانًا على الرسائل المهذبة، لكنها لا تتوانى عن حظر أي شخص يتجاوز حدود الاحترام. (العربية)
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