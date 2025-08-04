بعد حادثة المفرقعات.. هل يلغي محمد رمضان حفله في بيروت؟

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انعكست حادثة حفل للفنان ، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بسبب استخدام الألعاب النارية، على الساحة ، خصوصًا مع اقتراب موعد حفل المرتقب في 23 آب الجاري.في هذا السياق، قال نقيب الموسيقيين اللبنانيين إن "الأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن فيما يخص حفل الفنان محمد رمضان في "، مؤكدًا عدم وجود نية لإلغائه في الوقت الراهن، مع الإشارة إلى احتمال حدوث تطورات جديدة في الأيام المقبلة، دون الخوض في تفاصيل إضافية.وأوضح بو سعيد لـ "إرم نيوز"، أن "مسؤولية استخدام الألعاب النارية في الحفلات الغنائية تقع بشكل أساسي على عاتق الجهات المنظمة والأمن اللبناني، وليس على النقابة".وأشار إلى أنه "تم إصدار تحذير رسمي بشأن استخدام الألعاب النارية في الحفلات الغنائية المقبلة في لبنان، وهذا التحذير لا يخص حفل محمد رمضان فقط، بل يشمل جميع الفعاليات الفنية خلال الحالي".وشدد نقيب الموسيقيين على أن دور النقابة ينحصر في الجانب التوجيهي والتحذيري، بهدف لفت الأنظار إلى المخاطر أو التجاوزات المحتملة، على حد تعبيره.وتابع: "لبنان يشهد مرحلة جديدة من عودة الحياة الفنية، مع تنظيم حفلات غنائية كبرى وضخمة بمشاركة كبار نجوم الغناء في الوطن العربي. واستضافة أسماء فنية بارزة ومرموقة على المسارح اللبنانية تُعدّ أمرًا في غاية الأهمية لإعادة الزخم إلى الساحة الفنية".