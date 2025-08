جورجينا تشعل مواقع التواصل.. هل تزوجت أخيرا من رونالدو؟ (صور)

Advertisement

في المنشور الذي تابعه أكثر من 67 مليون متابع، ظهرت جورجينا بفستان أبيض مطبّع بالورود، وسط ديكور رومانسي ضم طاولة مزينة بالشموع والزهور، مع وسادة مطرزة بحرفي "C" و"G" يتوسطهما قلب، في إشارة رمزية واضحة إلى اسميها واسم .لكن ما لفت الأنظار أكثر هو خاتم لامع في يدها اليمنى، ما دفع العديد من المتابعين للتساؤل: هل تزوج أخيرًا بعد علاقة استمرت تسع سنوات؟ولم تتوقف الإشارات عند هذا الحد. ففي خلفية أحد الفيديوهات، ظهرت جورجينا تستمع إلى أغنية "My Heart Will Go On" لسلين ديون، بينما تغنيها ابنتاها، وعلّقت على المشهد بعبارة: "من يملك أصدقاء جيدين، يملك كنزاً."، ما أضاف بعدًا عاطفيًا للمناسبة. (روسيا اليوم)