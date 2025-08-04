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فنون ومشاهير

جورجينا تشعل مواقع التواصل.. هل تزوجت أخيرا من رونالدو؟ (صور)

Lebanon 24
04-08-2025 | 16:43
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أشعلت جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الإسبانية، موجة من التكهنات حول ارتباطها الرسمي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما نشرت مجموعة صور ومقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت خلالها بأجواء توحي باحتفال خاص ومميز.
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في المنشور الذي تابعه أكثر من 67 مليون متابع، ظهرت جورجينا بفستان أبيض مطبّع بالورود، وسط ديكور رومانسي ضم طاولة مزينة بالشموع والزهور، مع وسادة مطرزة بحرفي "C" و"G" يتوسطهما قلب، في إشارة رمزية واضحة إلى اسميها واسم رونالدو.

لكن ما لفت الأنظار أكثر هو خاتم لامع في يدها اليمنى، ما دفع العديد من المتابعين للتساؤل: هل تزوج الثنائي أخيرًا بعد علاقة استمرت تسع سنوات؟

ولم تتوقف الإشارات عند هذا الحد. ففي خلفية أحد الفيديوهات، ظهرت جورجينا تستمع إلى أغنية "My Heart Will Go On" لسلين ديون، بينما تغنيها ابنتاها، وعلّقت على المشهد بعبارة: "من يملك أصدقاء جيدين، يملك كنزاً."، ما أضاف بعدًا عاطفيًا للمناسبة. (روسيا اليوم)


 

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