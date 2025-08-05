هل يدخل الفنان فارس كرم القفص الذهبيّ من جديد؟... إليكم ما كشفه

قال الفنان "عملتها مرّة وما بقى بعملها"، ردّاً على سؤال عن إمكانيّة إرتباطه من جديد.

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وأضاف كرم خلال مقابلة أنّه لن يدخل ، وقال "أعوذ بالله".