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فنون ومشاهير

هل يدخل الفنان فارس كرم القفص الذهبيّ من جديد؟... إليكم ما كشفه

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:41
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قال الفنان فارس كرم "عملتها مرّة وما بقى بعملها"، ردّاً على سؤال عن إمكانيّة إرتباطه من جديد.
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وأضاف كرم خلال مقابلة أنّه لن يدخل القفص الذهبي، وقال "أعوذ بالله".
 
 
 
 
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