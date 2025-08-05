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فنون ومشاهير

بالصور... توقيف المتورطين بالإعتداء على فنان سوريّ

Lebanon 24
05-08-2025 | 09:40
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء على الفنان عمر الخيري في مدينة الباب في ريف حلب.
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وأكدت الداخلية السورية إحالتهم إلى القضاء المختص. 
 
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