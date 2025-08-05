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فنون ومشاهير
بعد "القصف" المتبادل بينهما.. هذا أصل الخلاف بين أصالة نصري ومايا دياب
Lebanon 24
05-08-2025
|
12:07
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انشغل الوسط الفني مؤخرا بخلاف الفنانتين
مايا دياب
وأصالة نصري.
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وظهر الخلاف بين الفنانتين خلال
مؤتمر صحفي
لأصالة قبل حفلها في مهرجان جرش بالأردن، عندما طُرح عليها سؤال عن رأيها بألبوم مايا
دياب
الجديد، فأجابت باستغراب:"مين؟"، ثم تابعت: "نزلت ألبوم؟ ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعتو"، وأضافت لاحقاً: "خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض"، وهو ما أحدث
ضجة كبيرة
بين محبي الفنانة
اللبنانية
، معتبرين أنها تقصدت تجاهل اسمها وتصغير اسمها.
ولكن هذه التصريحات لم تمر بسلام، حيث سارعت مايا للردّ خلال مشاركتها في مهرجان بياف في
بيروت
، وقالت: "أول شي بدي قلها إنو هي إنسانة بلا بقوي"، أي أنها ناكرة للجميل.
وتابعت هجومها قائلة: "
يا ريت
"She Zip It" (تغلق فمها)... وإذا بدكن تفسّروا لها بالعربي لأنو ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي. وبدي قُلّها إن شاء الله ما يكون عندي وقت أعمل أنا مؤتمر غير فني واحكي فيه عن
أصالة
".
يذكر أن الخلاف بين مايا وأصالة ليس جديدا، بل تعود جذوره إلى سنوات مضت، دون معرفة أسبابه، وقد ألمحت مايا إلى هذا التوتر خلال مقابلة سابقة دون الخوض في التفاصيل، حيث قالت حينها: "أصالة إنسانة طيبة، لكنها أحيانًا متسرّعة، سواء بالإيجابي أو السلبي. والموقف اللي صار بيننا كان محرج، وما بحب أحكي فيه، خصوصًا إنو بيننا خبز وملح".(لها)
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