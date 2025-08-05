بعد "القصف" المتبادل بينهما.. هذا أصل الخلاف بين أصالة نصري ومايا دياب

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انشغل الوسط الفني مؤخرا بخلاف الفنانتين وأصالة نصري.وظهر الخلاف بين الفنانتين خلال لأصالة قبل حفلها في مهرجان جرش بالأردن، عندما طُرح عليها سؤال عن رأيها بألبوم مايا الجديد، فأجابت باستغراب:"مين؟"، ثم تابعت: "نزلت ألبوم؟ ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعتو"، وأضافت لاحقاً: "خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض"، وهو ما أحدث بين محبي الفنانة ، معتبرين أنها تقصدت تجاهل اسمها وتصغير اسمها.ولكن هذه التصريحات لم تمر بسلام، حيث سارعت مايا للردّ خلال مشاركتها في مهرجان بياف في ، وقالت: "أول شي بدي قلها إنو هي إنسانة بلا بقوي"، أي أنها ناكرة للجميل.وتابعت هجومها قائلة: " "She Zip It" (تغلق فمها)... وإذا بدكن تفسّروا لها بالعربي لأنو ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي. وبدي قُلّها إن شاء الله ما يكون عندي وقت أعمل أنا مؤتمر غير فني واحكي فيه عن ".يذكر أن الخلاف بين مايا وأصالة ليس جديدا، بل تعود جذوره إلى سنوات مضت، دون معرفة أسبابه، وقد ألمحت مايا إلى هذا التوتر خلال مقابلة سابقة دون الخوض في التفاصيل، حيث قالت حينها: "أصالة إنسانة طيبة، لكنها أحيانًا متسرّعة، سواء بالإيجابي أو السلبي. والموقف اللي صار بيننا كان محرج، وما بحب أحكي فيه، خصوصًا إنو بيننا خبز وملح".(لها)