صحته تدهورت وأصبح يُشكل خطراً.. فنانة شهيرة جداً تُدخل شقيقها دار رعاية

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أدخلت الفنانة الشهيرة شقيقها دار رعاية صحية، نتيجة معاناته من مرض الزهايمر وتدهور حالته بشكل أصبح يشكّل خطرًا عليه وعلى من حوله.وقالت سايان: "اضطررت إلى وضع أحد إخوتي رعاية، لأنه بات يتجول وحده في الشارع ويضيع. حدث أن بحثنا عنه ووجدناه في . أصبح وجوده في الخارج يشكّل خطرًا عليه وعلى الآخرين. نعيش وضعًا مؤلمًا لا يمكن وصفه.وأشارت إلى أن العائلة، بمن فيهم أبناء شقيقها، بلغوا حدّ الإرهاق التام في محاولة رعايته والاهتمام به.وأثار هذا القرار تعاطف المتابعين، بعد تصريحات صريحة ومؤثرة أدلت بها سايان حول تفاصيل التجربة العائلية القاسية التي تمرّ بها.وأوضحت أنها لم تتخذ القرار بسهولة، بل جاء بعد شهور من المعاناة اليومية: كنا نحاول أن نهتم به بأنفسنا، لكن لم نعد نحتمل. أطفاله تعبوا، حتى زوجي السابق بذل جهدًا كبيرًا في هذا الموضوع.. لكن مرض الزهايمر لا يرحم.وتابعت: "في النهاية، اتخذنا القرار الصعب. على الأقل نعلم الآن مكانه، وهو يتلقى الرعاية المناسبة، وفي بيئة آمنة." (فوشيا)