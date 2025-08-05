بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي

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بعد تعرّض الفنان صبحي أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها إلى المستشفى، أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان ان صبحي أغمي عليه بسبب الإجهاد الشديد، وحالته الصحية أصبحت جيّدة ومستقرة، وقد خضع للفحوصات اللازمة داخل المستشفى للإطمئنان على صحته.وأشار في بيان الى أن النجم المصري وسط رعاية واهتمام كادر طبي كبير، مشدداً على أنه يتابع حالة صبحي ويتابع تطورات وضعه الصحي، وخلال الساعات قد يغادر الى منزله.من جهتها، كشفت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي في ، أن صبحي "تعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل منزله، مما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية".يُذكر أن آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال ، رحاب حسين، ، ليلي فوزي وآخرون، وهي من تأليف وإخراج محمد صبحي.(لها)