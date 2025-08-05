30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تعرّض الفنان
المصري محمد
صبحي أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها إلى المستشفى، أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان
أشرف زكي
ان صبحي أغمي عليه بسبب الإجهاد الشديد، وحالته الصحية أصبحت جيّدة ومستقرة، وقد خضع للفحوصات اللازمة داخل المستشفى للإطمئنان على صحته.
Advertisement
وأشار في بيان الى أن النجم المصري وسط رعاية واهتمام كادر طبي كبير، مشدداً على أنه يتابع حالة صبحي ويتابع تطورات وضعه الصحي، وخلال الساعات
القادمة
قد يغادر الى منزله.
من جهتها، كشفت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي في
نقابة المهن التمثيلية
، أن صبحي "تعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل منزله، مما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية".
يُذكر أن آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال
عطية
، رحاب حسين،
جمال عبد الناصر
، ليلي فوزي وآخرون، وهي من تأليف وإخراج محمد صبحي.(لها)
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا ما تم كشفه عن وضع الفنان ماجد المهندس
Lebanon 24
بعد تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا ما تم كشفه عن وضع الفنان ماجد المهندس
06/08/2025 11:52:04
06/08/2025 11:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. هذا موعد خروج الفنان الشهير من المستشفى
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. هذا موعد خروج الفنان الشهير من المستشفى
06/08/2025 11:52:04
06/08/2025 11:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
06/08/2025 11:52:04
06/08/2025 11:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
06/08/2025 11:52:04
06/08/2025 11:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ابن تيم حسن يستمتع بوقته برفقة زوج والدته ديما بياعة.. شاهدوا كيف يعامله كابنه (فيديو)
Lebanon 24
ابن تيم حسن يستمتع بوقته برفقة زوج والدته ديما بياعة.. شاهدوا كيف يعامله كابنه (فيديو)
04:06 | 2025-08-06
06/08/2025 04:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن ان هذين الفنانين الشهيرين تزوجا سراً.. وهما يلتزمان الصمت (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن ان هذين الفنانين الشهيرين تزوجا سراً.. وهما يلتزمان الصمت (صورة)
03:29 | 2025-08-06
06/08/2025 03:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة ستُطرد من منزلها قريباً.. بسبب قانون الايجارات!
Lebanon 24
فنانة شهيرة ستُطرد من منزلها قريباً.. بسبب قانون الايجارات!
03:08 | 2025-08-06
06/08/2025 03:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون مقدمة برنامج "يا ليل يا عين" الشقراء الجميلة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 26 عاماً (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون مقدمة برنامج "يا ليل يا عين" الشقراء الجميلة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 26 عاماً (فيديو)
02:51 | 2025-08-06
06/08/2025 02:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
Lebanon 24
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
08:39 | 2025-08-05
05/08/2025 08:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
06:54 | 2025-08-05
05/08/2025 06:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
09:01 | 2025-08-05
05/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
07:30 | 2025-08-05
05/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
10:01 | 2025-08-05
05/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:06 | 2025-08-06
ابن تيم حسن يستمتع بوقته برفقة زوج والدته ديما بياعة.. شاهدوا كيف يعامله كابنه (فيديو)
03:49 | 2025-08-06
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:29 | 2025-08-06
أنباء عن ان هذين الفنانين الشهيرين تزوجا سراً.. وهما يلتزمان الصمت (صورة)
03:08 | 2025-08-06
فنانة شهيرة ستُطرد من منزلها قريباً.. بسبب قانون الايجارات!
02:51 | 2025-08-06
هل تذكرون مقدمة برنامج "يا ليل يا عين" الشقراء الجميلة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 26 عاماً (فيديو)
02:02 | 2025-08-06
مُفاجأة بشأن زوجة الجاني.. الكشف عن المسروقات التي أدت لمقتل الفنانة ديالا الوادي داخل منزلها في دمشق (صور)
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 11:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 11:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 11:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24