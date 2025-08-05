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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:33
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بعد تعرّض الفنان المصري محمد صبحي أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها إلى المستشفى، أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ان صبحي أغمي عليه بسبب الإجهاد الشديد، وحالته الصحية أصبحت جيّدة ومستقرة، وقد خضع للفحوصات اللازمة داخل المستشفى للإطمئنان على صحته.
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وأشار في بيان الى أن النجم المصري وسط رعاية واهتمام كادر طبي كبير، مشدداً على أنه يتابع حالة صبحي ويتابع تطورات وضعه الصحي، وخلال الساعات القادمة قد يغادر الى منزله.


من جهتها، كشفت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، أن صبحي "تعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل منزله، مما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية".

يُذكر أن آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، جمال عبد الناصر، ليلي فوزي وآخرون، وهي من تأليف وإخراج محمد صبحي.(لها)
 
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