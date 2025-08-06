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فنون ومشاهير
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
06-08-2025
|
03:49
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في خبر حزين، توفيت الممثلة الأميركية
كيلي
ماك، المعروفة بدورها كـ "آدي" في الموسم التاسع من مسلسل "ذا ووكينغ ديد"
the walking dead
، عن عمر ناهز 33 عاما، وذلك بعد معركة مع نوع نادر من السرطان.
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وبحسب "
ديلي
ميل" تم تشخيص إصابة كيلي بسرطان "الغلليوما المنتشرة في منتصف الحبل الشوكي"، وهو سرطان عدواني يصيب الجهاز العصبي المركزي، حيث بدأت أعراض المرض تظهر عليها في أيلول 2024، حيث عانت من ألم مستمر في أسفل الظهر وألم عصبي في فخذها الأيمن؛ ما اضطرها للنوم على كرسي متحرك لأسابيع بسبب شدة الألم.
وأظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي وجود كتلة غير طبيعية على الحبل الشوكي، وقد أدت الجراحة إلى فقدان جزئي لوظائف ساقها اليسرى واضطرارها لاستخدام الكرسي المتحرك.
وعلى الرغم من المرض، ظلت ماك متفائلة وشاركت رحلتها مع المرض عبر وسائل التواصل، آملة أن تساعد الآخرين الذين يواجهون ظروفا مشابهة. خضعت لعلاج إشعاعي بالبروتونات وعبّرت عن وامتنانها للدعم والحب اللذين تلقتهما.
وكان أبرز أدوارها في "ذا ووكينغ ديد" بين عامي 2018 و2019، كما ظهرت في مسلسلات مثل 9-1-1، Schooled، وChicago Med. وكان
آخر دور
لها في فيلم مستقل بعنوان Universal صدر هذا العام. كما عملت في مجال التأدية الصوتية، ومنها فيلم سبايدر مان:
إنتر
ذا سبايدر-فيرس، وعملت أحيانًا كمنتجة خلف الكواليس. (إرم نيوز)
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