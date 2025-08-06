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فنون ومشاهير

بالصور... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة

Lebanon 24
06-08-2025 | 05:39
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أعلنت الممثلة نور جوخدار عن وفاة جدّها جميل.
 
وقالت نور عن جدّها: "انه الحب، فلترقد روحك بسلام جدو جميل".
 
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