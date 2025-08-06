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فنون ومشاهير

تُهمٌ خطيرة تُلاحق "بلوغر" شهيرة... بماذا توّرطت؟ (صورة)

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:09
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، أنّ "البلوغر" المعروفة بلقب "سوزي الأردنية"، ثبت تورطها في غسل أموال، بلغت قيمتها 15 مليون جنيه.
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وذكرت الوزارة أنّ "المتهمة كانت أيضاً تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر من خلالها مقاطع فيديو، تعتدي من خلالها على قيم ومبادئ المجتمع. (العربية)
 
 
سوزي الأردنية
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