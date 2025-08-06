تُهمٌ خطيرة تُلاحق "بلوغر" شهيرة... بماذا توّرطت؟ (صورة)

كشفت ، أنّ " " المعروفة بلقب "سوزي "، ثبت تورطها في غسل أموال، بلغت قيمتها 15 مليون جنيه.

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وذكرت الوزارة أنّ "المتهمة كانت أيضاً تدير صفحة على تنشر من خلالها مقاطع فيديو، تعتدي من خلالها على قيم ومبادئ المجتمع. (العربية)